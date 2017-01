Con el plebiscito en el retrovisor y revocatorias de alcaldes arranca el 2017

El 2016 dejó muchas lecciones, especialmente para el Nobel y presidente de los colombianos, Juan Manuel Santos, respecto a los plebiscitos. Lo dijo él mismo en una entrevista con la cadena radial española Onda Cero durante la gira que hizo por Europa y con la que concluyó el año.

"Lo que aprendí es que en los referendos, como lo estamos viendo alrededor del mundo, muchas veces salen muy diferentes a lo que la gente piensa o cree, porque la gente vota por razones diferentes a la pregunta que se hace en el referendo o en el plebiscito. Vota porque está indignada, porque no le gustó el gobierno, porque quiere protestar contra algo. Eso lo pudimos comprobar después del plebiscito -hicimos unas encuestas y unos estudios-, sobre todo cuando no hay que hacerlos”, afirmó.

Muchos le dijeron que no promoviera esa consulta, incluso sus asesores internacionales que pese a sus advertencias respetaron su decisión, y dejaron que cumpliera su palabra de darle legitimidad a lo acordado con esa expresión de democracia directa.

La sorpresa de los resultados fue para todos, incluso para quienes promovieron el No y nunca pensaron ganar al tener como contrincantes a la mayoría de los partidos políticos y al Gobierno Nacional. Pero esa no fue la única.

La entrevista del diario La República al exgerente de la campaña por el No del Centro Democrático y al exalcalde de Medellín, Juan Carlos Vélez, también fue una sorpresa y generó varias polémicas. Una, la primera, por las cuestionables maniobras que dijo que se habían hecho para que los colombianos salieran a votar indignados; la segunda, por la defensa de los votos por quienes votaron No y no lo hicieron convencidos por dicho partido.

Y la tercera, por el auto de la magistrada del Consejo de Estado, Lucy Jeannette Bermúdez, en el que se afirmaba que los colombianos fueron víctimas de un tipo de violencia sicológica a raíz de las campañas de los promotores del No.

Así transcurrieron los hechos pero al final se logró la firma, la refrendación y hoy, iniciando el 2017, se está en la implementación. Claro que el debate sobre este tipo de consultas sigue vivo, aún más con todos esos movimientos ciudadanos que se están dando para revocar alcaldes y hasta al mismo presidente de la República.

Sobre el plebiscito, y después de una montaña rusa de sucesos que acabaron con el premio Nobel de Paz 2016 y el inicio de un año incierto, Carlos Arias, docente de la Maestría en Comunicación Política del Externado, afirma que la gran lección del mandatario se resume de la siguiente manera.

“Es un gran error salir a preguntarle a los colombianos sobre un tema tan complejo como son los acuerdos alrededor de un tema tan abstracto y que no hemos conocido, como es la paz", dice.

Y en general, considera que, "hay una serie de decisiones que no deben ser consultadas con el constituyente primario, porque son decisiones que están involucradas con algún conocimiento político o cultura política que los votantes aún no han adquirido porque tenemos unas democracias demasiado jóvenes, o que están muy afiliadas a las emociones y no a lo racional. Hay decisiones que sí requieren un conocimiento extenso sobre la política y de un ejercicio racional".

Sobre eso último, se cita además casos como el del ‘Brexit’ de Reino Unido, en donde solo después de los resultados y de vislumbrar las consecuencias de estos se empezaron a hacer verdaderas consultas sobre lo que significaba la pregunta que respondieron.

Sin embargo, el analista John Mario González, no cree que ese sea un factor determinante para la pérdida del plebiscito, aunque sí dice que algunos se dejaron llevar por las afirmaciones exageradas que se hicieron durante la campaña.

“Al país no se le olvida los horrendos crímenes que cometieron durante tantas décadas. Pero en el plebiscito no se votaba con una fórmula matemática, o un complejo proceso constitucional, en últimas era Sí o No y ese Sí o No podía llevar a la gente, cualquiera que sea su grado de educación, a votar”, dice.

Él, en cambio, está de acuerdo con la posición del presidente colombiano respecto a que en los plebiscito no se vota lo que se pregunta. Considera, que aunque hay muchas razones que llevaron a la pérdida del mismo, ésta resume lo sucedido.

“En los plebiscitos, muchas de las veces la gente no vota para lo que son convocados, sino que los plebiscito galvanizan las pasiones populares y la molestia ciudadana con el Gobierno de turno porque eso es una de las explicaciones claras y contundentes sobre el porqué los del No lograron incrustar tantas mentiras en la opinión pública y el Gobierno no logró movilizar a la opinión”, afirma.

LA AVANLANCHAS DE REVOCATORIA DE MANDANTOS

Ahora, el 2017, año preelectoral, inicia con varias consultas que promueven los mismos ciudadanos, que ha aceptado la Registraduría y dependen ahora de la recolección de firmas.

Una es por el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, la cual ya ha levantado polémica entre otras cosas porque el alcalde solo lleva un año en ese cargo; otra, por alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien lleva el mismo tiempo en el cargo; y la más reciente, la que busca que el presidente Juan Manuel Santos salga del cargo, contrario a los dos anteriores, cuando le falta solo un año para abandonar su cargo.

Las iniciativas parecen la continuación del plebiscito al encontrar formas de hacer sentir el rechazo sobre los dirigentes del país, pero resultan darse antes de las elecciones presidenciales como muestra de lo que viene. Sin embargo, el efecto real en la práctica de las mismas no tendría mayor futuro.

“Las iniciativas de revocatoria a pesar de la reforma de la Ley Estatutaria de Participación Ciudadana siguen siendo muy difíciles de llevar a cabo. Pero en caso por ejemplo de Bogotá, es una amalgama de organizaciones de izquierdas frustradas y viudas de poder”, dice González.