Con éxito culminó operación de corazón abierto de 'Timochenko'

La Fundación Clínica Shaio informó que la cirugía coronaria al candidato presidencial del partido Fuerza Armada Revolucionaria del Común (FARC), Rodrigo Londoño, fue satisfactoria y que aún permanece en la Unidad de Cuidado Intensivo con monitoreo estricto.

“El paciente se encuentra sin ventilación mecánica (extubado) y en terapia intensiva respiratoria por los antecedentes pulmonares”, explicó la clínica y añadió que a ‘Timochenko’ no se le detectaron alteraciones cerebrales, sin embargo, continúa levemente sedado por algunas horas.

Respecto a la evolución general del dirigente de las FARC, la clínica indicó que aún no ha pasado el tiempo suficiente para dar un pronóstico debido a la complejidad de la cirugía.

Horas antes, a través de su cuenta de Twitter de Londoño se informó que el procedimiento quirúrgico culminó sin complicaciones.

“Ratifico mi entrega a la paz y a la reconciliación, ahora con el corazón más fuerte ¡Todo bien! Ya vamos empezando la recuperación. Estoy muy agradecido al cuerpo médico por sus cuidados y atenciones”, escribió ‘Timochenko’.

Londoño fue sometido a una cirugía de corazón abierto que tardó cerca de cinco horas y se espera que el partido comunique si mantiene su determinación de inscribir a Londoño formalmente como su candidato a la Presidencia en la República.

Fuentes no oficiales señalan que debido a su delicado estado de salud las FARC estaría contemplando no inscribirlo.

Hoy en la @ClinicaShaio recibí la visita de @Carlozada_FARC, candidato al Senado, y @AlapePastorFARC, quienes me manifestaron no solo su solidaridad sino las muestras de afecto de la gente del común. Esto me da fortaleza para afrontar lo que se viene y seguir aportando a la paz. pic.twitter.com/jbX3L0J2n8

— Rodrigo Londoño (@TimoFARC) 7 de marzo de 2018