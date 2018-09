Con polémica arrancará el debate en el Senado al ministro Carrasquilla

Sin que aún haya comenzado el debate de control político al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, por el caso de los denominados 'Bonos Agua', ya hay una dura controversia en el Congreso de la República.

La polémica se da alrededor de quiénes tienen derecho a hablar como citantes, motivo por lo que los senadores Jorge Robledo (citante) y el presidente de la corporación, Ernesto Macías, polemizaron.

Robledo, en una rueda de prensa en la que lo acompañaron varios de los congresistas de la oposición, sostuvo que si van intervenir como citantes congresistas que no lo fueron, pedirán que se aplace el debate.

Sin embargo, el presidente del Senado sostiene que se cumplirá en los próximo minutos el debate. "No hay que tomar ninguna decisión, la decisión está tomada, está convocado el debate, se va a aplicar el reglamento tal cual. Y en vista de lo que ha ocurrido, del ruido que han hecho en las últimas horas, voy a aplicar el reglamento, he sido muy generoso con la palabra, pero ya no será así", sostuvo Macías.

El presidente del Senado precisó que los citantes y los senadores que estén presentes intervendrán tan solo el tiempo que les permite el reglamento del Congreso. Declaró que "puede haber máximo dos citantes y el tiempo que se les dé por parte de la Presidencia a los citantes se tendrá que distribuir entre los dos, igual tiempo se le dará al citado y también se le otorgará un espacio a los voceros y a los senadores que quieran intervenir".

De otra parte y previo al debate, desde el Partido Liberal se recordó un debate que se realizó hace cinco años, en septiembre de 2013, cuando el entonces representante a la Cámara, Simón Gaviria, debatió sobre el descalabro y la operación de Interbolsa.

Gaviria denunció en su momento que los 'bonos de agua' o 'los bonos Carrasquilla', como él los denominó, eran el mecanismo perfecto para lavar activos porque esas colocaciones de dineros del Estado a deuda del agua no tenían control alguno de las autoridades, pues así los había confeccionado el Ministro de Hacienda de ese entonces, Alberto Carrasquilla.

Simon Gaviria reveló durante seis horas de debate cómo los bonos Carrasquilla fueron adquiridos en su mayoría por Interbolsa sin control de parte de las autoridades.

