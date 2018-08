"Condenar al Estado por el atentado a El Nogal es incongruente": Duque

El presidente de la República, Iván Duque, aseguró que aunque respeta la decisión del Consejo de Estado de condenar a la Nación por el atentado de El Nogal, ocurrido en 2003, considera que hay un desequilibrio por la falta de sanción a las FARC, que fueron los autores. (Lea aquí: Condenan a la Nación por fallas que permitieron atentado en el club El Nogal)

"No voy a contravertir una decisión del Consejo de Estado, pero sigo creyendo que hay que buscar un balance en la sociedad colombiana. Si quienes han cometido esos crímenes no tienen una sanción efectiva, proporcional, que le muestre al pueblo colombiano que es ejemplarizante y por otro lado se condena al Estado, me parece que hay un gran desequilibrio”, dijo duque desde Apartadó, Antioquia.

El mandatario colombiano también señaló que “condenar al Estado por un acto terrorista de esa envergadura, que lo cometió, en ese momento, el grupo terrorista de las FARC en el año 2003, me parece a mí que es incongruente".

Agregó que que piensa que los colombianos lo que quieren es que el Estado no sea el que termine pagando con sus impuestos por hechos terroristas de otras personas, que tanto le dolieron a la Nación.

El pronunciamiento se dio tras el reciente fallo del Consejo de Estado, en el que se condenó a la Nación por este atentado de las FARC en el que murieron 39 personas y otras 198 salieron heridas.

En el fallo se asegura que el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación y el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), también tuvieron responsabilidad administrativa y patrimonial en el hecho e impuso el pago de sanciones económicas en favor de las víctimas.