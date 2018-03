Confrontaciones en medio de la visita del senador Álvaro Uribe Vélez a Popayán

El centro histórico de Popayán amaneció militarizado debido a la visita del senador Álvaro Uribe Vélez, líder del partido Centro Democrático. El encuentro terminó en una confrontación ciudadana.

Desde las 6:00 de la mañana, soldados y policías cerraron las calles de acceso a este sector, requisando a las personas que ingresaban a la zona: comerciantes, estudiantes, funcionarios públicos y vendedores debieron abrir sus bolsos y maletas para que los agentes requisaran a las personas que se movían a sus trabajos. Una escena de una ciudad sitiada, en guerra.

Ese era el preámbulo de lo que horas después se viviría cuando el polémico congresista encaró el debate de sus ideas, en medio de una amplia concentración de ciudadanos inconformes quienes no tuvieron reparo en gritarle “asesino” y “paraco” al exgobernador de Antioquia y expresidente de los colombianos cuando llegó al lugar de la cita: la Arcada de la Herrería o Puente del Humilladero, donde presentaría a sus alfiles políticos en esta zona del país, los aspirantes al senado, general retirado del Ejército Leonardo Barrero y otros, y claro está, impulsar la candidatura para la presidencia de Iván Duque.

Eran ya las 9:00 a.m. organizaciones sociales y estudiantiles entraron en acción. Cuando ya Uribe Vélez estaba en el centro histórico, en medio de un nutrido grupo de guardaespaldas, soldados, policías y seguidores, estos últimos empezaron a ovacionar al hoy investigado por la Corte Suprema de Justicia por la supuesta manipulación de testigos contra el también congresista Iván Cepeda.

“Uribe fascista, usted es el terrorista, Uribe paraco, el pueblo está berraco”, eran los cánticos de los contradictores que retumbaron entre las edificaciones blancas de este sector de Popayán. Los opositores intentaron llegar hasta lo más cerca a Uribe pero en este punto la fuerza pública debió intervenir, lanzando gases lacrimógenos. Entonces las ‘papasbombas’ no se hicieron esperar. Estallaron una, dos, tres, cuatro...

Mientras tanto, y con pocos adeptos, Uribe caminaba por las calles, en su intento por realizar un recorrido que él consideró democrático, pero que terminó convertido en insultos y agresiones físicas.

Ya en la tarima los ánimos se caldearon aún más porque el expresidente, con tan solo saludar, generó una rechifla entre los ya ubicados opositores, en medio de seguidores que con megáfono en mano gritaban: “delincuentes, guerrilleros, marihuaneros” a los inconformes por esta visita.

“Yo estudié en la universidad pública, donde aprendí el debate con ideas, con argumentos, no con gritos…eso va en contra de la ciencia, de la academia pero no, acá en Popayán no me permitieron el debate en la Universidad, entonces estoy acá, dando la cara para debatir, más no para insultar”, fueron algunas de las palabras con que inició Uribe su intervención antes que un líder estudiantil accediera a estar en la tarima para cuestionar al congresista.

En este punto, 10:30 a.m., la tensión estaba al máximo porque tanto seguidores como contradictores quedaron cerca mientras Uribe hablaba de liberar al país del castrochavismo y de tildar de cobardes a Timochenko y a Petro, en medio de rechiflas que sepultaban las palabras del líder del Centro Democrático, quien parecía estar exponiendo un monólogo al hablar de sus logros en educación, salud y empleo durante su gobierno en medio de la algarabía.

Tras ser interrogado por las masacres donde, al parecer, tendría responsabilidad según el líder estudiantil, el polémico senador solo contestó sobre su “importante labor de proteger a líderes sociales en su mandato, sindicales, periodistas… Yo presento hechos en mis debates, no me escondo como los cobardes de Timochenko… apenas el traidor de Santos llegó al poder, le hizo ojos cariñosos al castrochavismo”.

En este punto, ya los seguidores pasaron de los insultos a las agresiones por lo que debió intervenir la Policía para evitar las peleas, pero no fue suficiente ni uno, ni dos, ni tres agentes. Los integrantes del Grupo Móvil Antidisturbios y algunos del Ejército realizaron una barrera divisoria con sus humanidades para evitar las agresiones, en medio de discurso airado de un Uribe Vélez que nunca se cansó de despotricar contra el proceso de paz, las Farc, Petro y de la “falta de educación” de los opositores, quienes nunca desfallecieron en gritarle asesino.

Tras aproximadamente 45 minutos, el ‘padre’ del eslogan “mano dura, corazón grande” terminó su intervención, cuando ya caía la lluvia, obligando a los uribistas a resguardarse bajo el puente del Humilladero, mientras que los estudiantes y líderes inconformes no ‘bajaron los brazos’ en su intensión de recalcarle al expresidente y exgobernador de Antioquia sus presuntos nexos con los paramilitares.

Luego, y siempre custodiado, Uribe Vélez se montó en una camioneta para proseguir su actividad proselitista en la ciudad y en el departamento. Mientras tanto, los airados seguidores la emprendieron contra la sede del aspirante a la cámara de representantes por el ‘uribismo’ Alejandro Constaín y otra vez la fuerza pública debió intervenir generando la confrontación por varios minutos.

Sobre las 2:00 de la tarde, el centro histórico de Popayán permaneció militarizado, síntoma de que el país está muy polarizado políticamente en esta contienda electoral. En la tarde de hoy, Uribe tendrá una intervención pública en el municipio de Santander de Quilichao, norte del Cauca.

