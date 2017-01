Congresistas Chacón, Elias y Cuello niegan presuntos nexos con Odebrecht

Los tres congresistas que habrían sido mencionados por Eleuberto Martorelli, director de Odebrecht en Colombia, de haber tenido supuestas reuniones en el pasado, negaron cualquier encuentro con él o con las personas que en el momento están siendo procesadas por la Fiscalía General de la Nación, dentro del escándalo que golpea la corrupción que motivó este empresa en Colombia.

Según se informó por parte de Caracol Radio, en una supuesta declaración de Martorelli, que busca un principio de acuerdo con la Fiscalía colombiana, se habría reunido con el senador del Partido de La U, Bernardo Miguel Elias, conocido como 'Ñoño'; el representante a la Cámara por el liberalismo Alejandro Carlos Chacón y el también representante a la Cámara por el Partido Conservador Alfredo Ape Cuello.

Tras conocida esa versión periodística, el primero en rechazar ese supuesto vínculo fue el representante por Norte de Santander, Alejandro Carlos Chacón.

“No conozco a los señores Eleuberto Martorelli y Otto Nicolás Bula, ni de saludo, y mucho menos me he comunicado con ellos o he recibido visitas para hablar tema alguno. Tampoco conozco al señor exviceministro de Transporte, Gabriel García”, indicó en una declaración que entregó el lunes en la noche.

Chacón plantea además que para evitar la “filtración de datos que pueden llegar a ser falsos y que afectan la integridad personal y honra, le solicito de manera respetuosa a los jueces que permitan hacer de manera pública, como lo ordena la ley, las diversas audiencias que se cumplen al respecto”.

Dice también que estará presto a atender el llamado de cualquier autoridad judicial que lo requiera, a la vez que considera “el oscuro interés de querer vincular mi nombre a esta situación, está motivado en querer afectar políticamente mi imagen y carrera pública”.

Por su parte el senador de la U, Bernardo Miguel Elias, en un corto comunicado expedido indicó que “con respecto a la información publicada por algunos medios de comunicación manifiesto que nunca me he reunido con persona alguna para favorecer a la empresa Odebrecht o alguna otra”.

Por su parte el representante conservador, Alfredo Ape Cuello, también se pronunció al respecto y dijo que “no conozco al señor Martorelli, ni a ningún persona que tenga relación con la empresa Odebrecht, no conozco al señor Otto Bula y nunca me he reunido con él en ninguna circunstancia”.

Por el momento la Fiscalía no ha señalado o llamado a ninguno de los congresistas actuales con el caso de Odebrecht.