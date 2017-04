Congresistas responden a carta del Centro Democrático al congreso de EE.UU.

Senadores y Representantes a la Cámara de distintos partidos políticos de gobierno, oposición e independientes, enviaron hoy una carta a sus colegas congresistas de la Comisión de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, explicando el papel que ha tenido el gobierno y el congreso de ese país en la ayuda al proceso de paz.

En la carta se resalta la importancia de mantener ese apoyo bipartidista y se aclaran desinformaciones y dudas sembradas en la comunicación enviada por el Centro Democrático y en la que, a juicio de los congresistas colombianos, hay tantas “imprecisiones como afirmaciones sesgadas que buscan desinformar al gobierno del Presidente Donald Trump y al Legislativo norteamericano, haciéndole daño no solamente al proceso de paz de Colombia, sino al exitoso Plan Colombia en su siguiente etapa, Plan Paz Colombia”.

Los legisladores colombianos decidieron establecer una comunicación interparlamentaria -de Congreso a Congreso- y mantener abierta esta vía para que la visión del Congreso Norteamericano “sea equilibrada y no sean víctimas de la desinformación generada por intereses electorales puramente locales de dos importantes miembros de la oposición política colombiana: el senador Álvaro Uribe y el ex senador Andrés Pastrana, ambos ex presidentes de la República, hoy en oposición al proceso de paz”.

El Presidente de la Comisión de Paz, senador Roy Barreras, expresó que “quizá el mayor éxito que ha tenido la política exterior norteamericana ha sido el apoyo al proceso de paz de nuestro país, que significó el tránsito a la legalidad de la guerrilla más grande y antigua de América Latina. Ese apoyo debe mantenerse como política de estado binacional y bipartidista”.

La misiva fue firmada por congresistas de los Partidos Liberal, Conservador, Verde, Polo Democrático, Opción Ciudadana, entre otros.

Lee el PFD de la carta enviada por el Congreso