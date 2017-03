Congreso aprobó la Jurisdicción Especial para la Paz

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó este martes la conciliación de la Justicia Especial para la Paz (JEP), que era el último paso para que se culminara con el proceso legislativo de la reforma que crea la que sería “la columna vertebral” del acuerdo alanzado entre el Gobierno Nacional y las FARC.

Este paso no se pudo dar la semana anterior debido a que muchos congresistas no asistieron, pero hoy, se lograron 97 votos a favor y solo 6 votos en contra. Así pues, el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición que está compuesto por la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad: la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el marco del Conflicto Armado; y el Tribunal Especial para la Paz, entra en vigencia aunque tendrá que pasar a revisión de la Corte Constitucional.

“Pasa a revisión de la Corte como todas las decisiones que toma el Congreso de la República. Un control automático, un control único. La Corte Constitucional tiene unos tiempos cortos para hacerlo y confiamos en que, en su independencia y autonomía, la Corte avalará esta iniciativa”, dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

Sin embargo, explicó que desde ya se podrá empezar a tomar decisiones como lo es la revisión de la situación jurídica de militares y el listado de las FARC.

“Ya el secretario Ejecutivo de la Justicia Especial para la Paz podrá empezar a mirar la situación de los militares que están en condición de reclusión que han cumplido las penas, podrá comenzar a tramitar su libertad, lo mismo con los listados de los integrantes de las FARC”, dijo.

Así mismo, se procederá mediante un decreto que sería expedido en los próximos días, a crear la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda y los cinco miembros del Comité de Escogencia de la Jurisdicción Especial para la Paz podrán comenzar a hacer su convocatoria para elegir a los magistrados que la conformarán.

Y finalmente, agregó el ministro: “Traeremos antes de 15 días al Congreso un proyecto de ley estatutaria para reglamentar todos los procedimientos que tiene que cumplir la nueva justicia especial para la paz”.