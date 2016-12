Vin Diesel dedicó un conmovedor mensaje a Paul Walker

“El arduo camino de la producción, la desafiante tarea de filmar este último capitulo. El estreno del trailer, que rompió el récord mundial… Tú, Paul, me has dado la fuerza, el propósito y la resolución. Te prometí que haríamos algo de lo que estarías orgulloso y ruego que lo hayamos logrado… Te extraño. La familia por encima de todo”, escribió Vin Diesel junto a la imagen en la que aparece con su fallecido amigo Paul Walker, que publicó en su cuenta de Instagram.

The arduous road to production, the challenging task of filming this latest chapter. The record breaking trailer debut and the shocked world at what the dark road implied... you Pablo have given me strength... purpose and resolve. I promised you we would make something you would be proud of and I pray that we have... miss you. Family above everything! #happytorettotuesday Una foto publicada por Vin Diesel (@vindiesel) el 20 de Dic de 2016 a la(s) 9:59 PST

La más reciente parte que vimos de esta franquicia fue Furious 7, donde por última vez pudimos ver a Paul Walker representando a Brian O’Conner.

Con el lanzamiento del adelanto, que ya acumula millones de reproducciones en YouTube, los seguidores se enteraron que la última cinta se titulará The Fate of the Furious y que llegará el próximo 12 de abril de 2017. Diesel ya confirmó que la saga continuará.

Está previsto que la novena cinta se estrene en abril de 2019, mientras que la décima entrega en 2021.