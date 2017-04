Consejo de Estado niega millonaria indemnización a familia de Kaleth Morales

El Consejo de Estado negó una demanda que había presentado la familia del cantante vallenato Kaleth Morales en contra de la Nación, reclamando una millonaria indemnización por el accidente en el que perdió la vida, el 23 de agosto de 2005 en la vía Plato-Bosconia.

La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Ramiro Pazos, revocó la sentencia condenatoria que había dictado el Tribunal Administrativo del Magdalena en contra de la Nación, advirtiendo que había fallas en la vía, baches, mala señalización, entre otros.

La Sala indicó que en este caso no hay ninguna responsabilidad imputable a la Nación porque, aunque había un hueco en la vía, no hay evidencia alguna del desconocimiento del deber del Invías de hacer mantenimiento de las vías del orden nacional y que la camioneta que Morales conducía iba en exceso de velocidad para la zona, pues iba a 73 cuando el máximo permitido era de 40 kilómetros por hora.

“Lo que sí está demostrado con suficiencia es que antes de llegar a este, se insiste, en el sentido de circulación que llevaba el vehículo en el que se desplazaba el señor Kalet Morales, se encontraba una señal de peligro que hacía referencia a la cercanía de una curva y una señal de tránsito reglamentaria que indicaba una velocidad máxima para la zona de 40 kilómetros por hora, advertencias que imponían al conductor extremar las precauciones, deber que se acrecentaba bajo la también demostrada circunstancia consistente en que la vía estaba húmeda en el momento de los hechos”, dice el fallo.

La Sección insistió en que se advertía con suficiencia las condiciones de manejo que se requerían en el sector para una desplazamiento seguro, “por lo que se considera que no era exigible a la entidad señalizar de manera particular la existencia del hueco, que pese a tratarse de un obstáculo indeseable en la carretera, no tenía la entidad de generar por sí mismo tan fatal accidente, por cuanto su profundidad era de escasos 0,12 metros y dejaba espacio suficiente para el tránsito, de modo que pudo ser evitado a una baja velocidad como la regulada para la zona, pues, se insiste, no se trataba de un obstáculo insalvable".