Consulta anticorrupción: verdades y mitos que debe conocer

Este domingo 26 de agosto los colombianos vuelven a tener una cita en las urnas, y esta vez no es para una elección, es para ser participes de una consulta que busca acabar con la corrupción y que se logró luego de recoger más de 4 millones de firmas.

Para poder votar en la consulta anticorrupción no se debe hacer inscripción de cédula, y podrá votar en el mismo sitio que lo hizo la última vez. Igualmente, puede consultar su puesto y mesa en la página web de la registraduría.

Al ser una consulta con unos objetivos específicos, ha sido atacada y la han rodeado muchas mentiras para evitar que los ciudadanos voten ya que de no pasarse el umbral, la consulta se cae y la corrupción seguirá haciendo de las suyas en el país.

¿Si la consulta alcanza el umbral que determina la Ley, quiere decir que es aprobado todo su contenido?

No necesariamente, porque primero se necesita que alcance el umbral de participación y luego el umbral de cada pregunta. ¿Cómo así?

La consulta tiene dos umbrales que deben ser superados:

1. Umbral de participación, y es el número de personas que deben votar para que la consulta pase, es decir, 12 millones de colombianos que corresponde a la tercera parte del censo electoral.

Censo: 36.421.026 votantes de los cuales 18.819. 136 son mujeres, y 17.601. 890 son hombres.

2. Umbral por pregunta, es el número de votos positivos que debe sacar cada pregunta. Para que una pregunta sea aprobada, la opción Sí debe sacar la mitad más de los votos válidos depositados por esa pregunta.

Si se marca mal una pregunta, no se anula el tarjetón, solamente esa pregunta ya que cada una se evaluará por separado.

Puede seguir votando con normalidad en las otras casillas.

¿Se entrega certificado electoral?

No, por participar en los mecanismos de participación ciudadana previstos en la Ley 134 de 1994 y 1757 de 2015 no se entrega certificado electoral. No se conceden estímulos a los sufragantes ya que en estos casos la abstención es una forma de participación política que incide en el resultado de la jornada democrática.

¿En cuánto tiempo se haría efectivo lo propuesto en la consulta ?

La consulta popular es un mecanismo que obliga al congreso a legislar sobre la materia, y si el congreso no lo hace, al cabo de un año el presidente tiene la obligación constitucional de expedir estas normas con fuerza de ley.

¿La consulta beneficia a algún partido político?

Esto es totalmente falso, la consulta no beneficia a ninguna persona ni partido. Tampoco tiene reposición de votos para los promotores, ni se les pagará a quienes hagan pedagogía.

Cabe recordar que las preguntas no implican una modificación de la Constitución.