Continúa división al interior de la U luego de reunión con Duque

El Partido de la U ratificó que mantiene diferencias internas luego de que el presidente de la República, Iván Duque, se reuniera este martes, de manera separada, tanto con el grupo que apoya al Gobierno como con el que no lo apoya.

Así lo confirmaron los líderes del grupo de 16 senadores que se mantiene independiente al Gobierno, Armando Benedetti y Roy Barreras, al término del encuentro con el presidente que duró un poco más de tres horas.

“Claro que sigue la división del Partido de la U. Eso se le dijo al presidente de la República, que la U tiene dos frentes, no tanto por estar en contra de él, sino que entre nosotros hay unas divisiones irreversibles e irreconciliables”, dijo Armando Benedetti.

De acuerdo con ambos senadores, los temas que tiene a este grupo de ‘independientes’ separados de los 25 congresistas que apoyan a Duque están relacionados con la paz, la implementación de la misma, la autonomía de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las curules para las víctimas y la reforma tributaria.

Roy Barreras agregó que precisamente por esas diferencias seguirán manteniendo su posición ideológica, pero que esperan que el resto de compañeros se decidan a acompañarlos en la defensa de estos temas.

“Le queremos reivindicar al presidente es que sin nosotros no tiene el Partido de la U y si no tiene a la U, no tiene las mayorías. Quedamos en que nos va a recibir siempre separados”, agregó Benedetti.

Sin embargo, Barreras celebró que el presidente haya destinado más de dos billones de pesos del presupuesto general para la implementación de la paz y también les haya manifestado su apoyo para impulsar el proyecto de ley que vuelve los delitos sexual contra menores de edad como imprescriptibles.

Anterior Así reaccionaron diferentes sectores a la liberación de Cristo José