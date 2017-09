Continúa la incertidumbre en el transporte aéreo después de 10 días de huelga

La huelga de más de 700 pilotos de la aerolínea Avianca, agremiados a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), tiene en serios problemas al sector aéreo colombiano, pues la cifra de pasajeros afectados por esta situación ya supera los 200.000.

Y no es para menos, desde hace más de una semana se vienen buscando alternativas que lleven a solucionar el conflicto laboral, desde la mediación del Ministerio del Trabajo, en cabeza de Griselda Janeth Restrepo, hasta la convocatoria a un Tribunal de Arbitramento para que dirima la disputa.

El abogado especialista en derecho laboral del World Legal Corporation, Fabián Ruales, aseguró que existen tres escenarios en medio de la crisis: que se inicie una nueva negociación, continuar con el trámite de ilegalidad de la huelga y la convocatoria al Tribunal de Arbitramento.

Sin embargo, Ruales señaló que con cualquiera de los tres escenarios se vislumbra un panorama oscuro para el transporte aéreo colombiano, que en los diez días de cese de actividades ha dejado de operar 2.530 vuelos, afectando a 229.000 personas, que corresponde a más de la mitad del servicio de Avianca.

Pero el transporte aéreo no es el único que se ha visto afectado. El turismo también se ha visto fuertemente impactado por cuenta de la huelga de pilotos, ya que las agencias de viajes y los hoteles han bajado sustancialmente sus ventas por la falta de sillas en las aerolíneas.

Según Paula Cortés Calle, presidente de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), las agencias han dejado de vender cada día entre el 20 % y 30 % de los planes de viajes que normalmente ofrecen, debido a que el 65 % agenda sus planes con los itinerarios de Avianca, porque es la única aerolínea que cubre todos los trayectos nacionales.

Las repercusiones al gremio hotelero tampoco han sido menores. De acuerdo a la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), el impacto económico se ha sentido durante esta última semana, en la que se han cancelado entre el 20 % y 30 % de las reservas hoteleras a nivel nacional.

LAS NEGOCIACIONES

Las negociaciones entre Avianca y Acdac han agotado todas las instancias, desde el pasado 23 de agosto cuando se sentaron por primera vez en la mesa, con el objetivo de buscar mejores condiciones para los pilotos, adaptando la convención a las necesidades del mercado.

Fue más de un mes en medio de negociaciones que no dieron resultado y finalmente el pasado 19 de septiembre tuvo que intervenir el Ministerio del Trabajo, en cabeza de Griselda Janeth Restrepo, mediación que tampoco dio resultado, pues las partes siguen sin acuerdos.

El pliego de peticiones de los trabajadores, y que se ha ido modificando conforme pasan los días, se concentra en cuatro puntos centrales: temas de operación, condiciones salariales, carga laboral y beneficios aéreos en igualdad de condiciones a las aerolíneas de la holding.

Inicialmente la compañía calificó las peticiones del sindicato como absurdas, argumentando que no se podían igualar a las aerolíneas de la holding, porque las realidades económicas de los países son distintas. También sustentó su posición afirmando que sus pilotos son los que mejores salarios tienen en Colombia y que a principios de abril se les había hecho un incremento de 12 %.

“Un grupo de pilotos no pueden secuestrar la compañía y mucho menos con peticiones tan absurdas como que le paguemos la declaración de renta y le aumentemos el sueldo en un 60 %”, manifestó Hernán Rincón, presidente de Avianca Colombia. Posición que fue respalda por Germán Efromovich, máximo accionistas de la compañía, quien manifestó que si los pilotos querían igualarse a los trabajadores de Perú que se fueran para ese país.

La madrugada del miércoles de esta semana Avianca decidió levantarse de la mesa argumentando que el plazo para que el sindicato aceptara las propuestas que había llevado a la mesa se había agotado, mientras continuaba con los trámites para declarar la huelga como ilegal ante el Tribunal Superior de Bogotá.

“Invitamos a que Avianca se vuelva a sentar en la mesa. No entendemos por qué justamente cuando estamos llegando a un acuerdo, la compañía se levanta. Nos acercamos un 80 % a lo que quiere la compañía, pero hay cosas que todavía debemos ajustar. No es cierto que nos estén ofreciendo el 28 % de aumento como han manifestado, porque lo que han ofrecido es un alza progresivo y no unas tablas tarifarías que estén acorde con nuestra labor”, declaró el capitán Jaime Hernández Sierra, presidente de Acdac.

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO

Este jueves el Ministerio de Trabajo tomó la decisión de convocar a las partes al Tribunal de Arbitramento, con el argumento de que la aviación es un servicio público fundamental para los ciudadanos y que más de 160.000 pasajeros se habían visto afectados hasta la fecha.

A partir de este viernes las partes tenían plazo de tres días para designar sus respectivos árbitros, y en caso de no presentarlos el Ministerio los sorteará de un listado de 200 abogados calificados con los que cuenta la Corte Suprema de Justicia, que se encuentra publicado en la página web del alto tribunal.

También tendrían 48 horas para retomar las actividades hasta que los árbitros tomen una decisión (10 días), que sería de obligatorio cumplimiento para las partes.

Además, tienen otra arista y son los derechos sindicales de los trabajadores que les da la autonomía de decidir si aceptan o no que un Tribunal de Arbitramento intervenga en el conflicto. Es decir, que se necesitaría una disputa jurídica para determinar cuál de los casos prima sobre el otro si ambas partes no aceptan la medida, así lo confirmó Fabián Ruales.

Y este parece ser el caso de este recurso porque el sindicato anunció el viernes en la tarde que no acepta la convocatoria hecha por el Mintrabajo, al considerar que se viola el derecho sindical, protegido por el Derecho Laboral colombiano.

“Las condiciones en la que se propuso este recurso viola el derecho a la huelga que tenemos todos los colombianos. Debieron esperar los 60 días que nos da la ley para llevar a cabo el cese de actividades”, declaró Hernández.

Ruales afirmó que lo que busca el Ministerio es no extender la situación, porque está afectado un servicio público esencial y proteger al sindicato porque si declara la ilegalidad de la huelga por un juez, la compañía podría tomar acciones disciplinarias en contra de los pilotos.

DEMANDA DE ILEGALIDAD

El lunes de esta semana, al aerolínea presentó la demanda de ilegalidad de la huelga, para que un juez de la República decida si el cese que adelanta el sindicato está amparado bajo las leyes del derecho.

El recurso fue admitido este miércoles, luego de que la compañía subsanara unos documentos que el magistrado ponente les había ordenado adjuntar.

De acuerdo a Ruales, este camino podría tardar hasta 60 días y tendría consecuencias disciplinarias para el sindicato, en caso de que se declare ilegal.

INSPECCIÓN

Ante esta preocupación, Edgar Sánchez, subdirector de la Aeronáutica Civil, afirmó que lo que más les preocupa es la conectividad y movilidad de los usuarios. “En estos momentos estamos estudiando la posibilidad de que llegue tripulación extranjera para que puedan operar las aeronaves. Pero necesitamos seguir estudiando la situación para poder emitir un reglamento transitorio”, agregó.

En cuanto a la regulación de las tarifas aéreas que están ofreciendo las demás aerolíneas, Sánchez, afirmó que están dentro de los parámetros normales. “Nos reunimos con las compañías y llegamos a un acuerdo. Se comprometieron a mantener las tarifas y le hemos venido haciendo seguimiento”, dijo.

Sánchez afirmó que también se está regulando los horarios de trabajo de los pilotos que no están en cese para que descansen los tiempos reglamentarios y se garantice la seguridad de los pasajeros.

Por otro lado, Antonio Rodríguez Fritz, secretario General de La Federación Internacional de Trabajadores de Transporte, afirmó que las peticiones hechas por el sindicato son completamente válidas y que se les debe respetar el derecho a la huelga.

“No estamos de acuerdo con las descalificaciones que ha hecho la compañía al derecho que tienen los colombianos a la huelga. Nos preocupa muchísimo la campaña de desprestigio que están adelantando”, indicó Fritz.

El funcionario recalcó que los acuerdos de paz que firmaron las FARC y el Gobierno no pueden ser utilizados para que las empresas violen los derechos humanos de sus trabajadores. “Para que haya una verdadera paz, estable y duradera, debe haber una verdadera justicia social”.

Bajo estas condiciones, todo parece indicar que durante varios días el país seguirá sumido en la incertidumbre de no saber qué pueda pasar con el trasporte aéreo colombiano.