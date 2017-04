Continúan las expresiones de solidaridad para los damnificados de Mocoa

La solidaridad de los colombianos continúa manifestándose a favor de los compatriotas afectados por la tragedia del municipio de Mocoa, Putumayo.

Desde el momento de la tragedia, miles de connacionales, empresas del sector público y privado y organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros han expresado su apoyo a los damnificados.

Y este martes se conocieron nuevas ayudas. En primer lugar, el Ministerio de Transporte anunció que atenderá de forma gratuita todos los trámites del sector para quienes perdieron sus documentos en la avalancha.

El ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, anunció hoy que un equipo especializado del RUNT -Registro Único Nacional de Tránsito- se desplazará a Mocoa para atender estos requerimientos.

“Este servicio se prestará totalmente gratis para quienes hayan perdido la licencia o cualquier trámite de vehículo o de movilidad. No es para quienes aún no tengan o no hayan expedido la licencia”, dijo el ministro.

Entre tanto, las empresas de telefonía móvil celular como Claro, Movistar y Tigo-Une también se sumaron a las donaciones para los afectados, mediante la instalación de plantas móviles y el abono de minutos de saldo a sus abonados en Mocoa, para facilitarles la comunicación con sus familiares en el resto del país.

Así mismo, en sus sedes en el resto del país, los operadores móviles han realizado donaciones en especie -ropa, alimentos, frazadas- para enviar a los damnificados.

A su turno, la Fundación Acción Contra el Hambre ha organizado varias brigadas de ayuda en tres de los albergues en Mocoa -Pío XII, ITP y Cruz Roja- a donde ha llevado no solo a sus voluntarios sino con ellos colchonetas, frazadas, paquetes de alimentos para 1500 personas, kits de higiene, pañales para 115 niños y niñas, 900 unidades de agua potable.

También se sumó la empresa Postobón, que a través de su proyecto social ‘Litros que Ayudan’ ha logrado recaudar 278.937 litros de agua para atender la emergencia. La entrega del vital líquido se está haciendo de forma escalonada, según los requerimientos por la Cruz Roja Colombiana. Aemás, fueron enviados 13.500 unidades de bebida con jugo para atender a los damnificados por el desastre natural.

Así mismo, la empresa de productos lácteos Alquería anunció una donación de diez mil productos que están siendo enviados a la capital del Putumayo a través de la Asociación de Banco de Alimentos de Colombia. Leche, avenas, jugos y chocoleche, hacen parte de la remesa durante toda esta semana.

Congresistas

Los senadores y representantes a la Cámara se unieron a las donaciones en dinero para apoyar a los damnificados de la avalancha de Mocoa, Putumayo, para lo cual destinarán un poco más de 600 millones de sus salarios.

En el Senado se aprobó una propuesta para que cada uno de los 100 senadores done cinco días de su salario, aporte al que se sumó también el secretario general de la corporación y la directora administrativa.

Un día de salario de los congresistas equivale a 930.000 pesos, que en total serían, aproximadamente, 4.650.000 pesos por cada senador, para una suma cercana a los 465 millones. En la Cámara de Representantes también se había tramitado una propuesta similar, pero allí sólo se destinó un millón de pesos por representante, que serían unos 149 millones de pesos.

Como es costumbre ya en el Centro Democrático, la bancada dijo que destinará la donación, pero que su aporte se hará a una obra que posteriormente definirán, entre tanto el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, sostuvo que el dinero que se recaude en total se destinará a una obra que se determinará por parte de los voceros de los partidos.

Donación en dinero

Por otra parte, continúa la respuesta al llamado del Gobierno Nacional que pidió a los colombianos hacer donaciones en dinero en las cuentas habilitadas para ese propósito.

Así, el Concejo de Bogotá anunció que todos los 45 cabildantes donarán un día de sueldo con destino a los damnificados de Mocoa, iniciativa a la que están invitados todos los funcionarios que deseen hacerlo.

Igual decisión adoptaron los más de tres mil funcionarios de la Unidad Nacional de Víctimas y contratistas de la entidad.

“El propósito es hacer una manifestación real de apoyo en el momento en que los habitantes de Mocoa más lo necesitan”, dijo el director de la Unidad, Alan Jara Urzola.

Otra muestra de solidaridad la tuvo la casa productora de la película ‘Huellas’, que narra desde la psicología la importancia de sanar los traumas del pasado. Los productores de la película decidieron donar toda la taquilla que se recaude en las diferentes salas del país donde es exhibida la cinta entre el 4 y hasta el 9 de abril.

El Gobierno Nacional habilitó la cuenta de ahorros 021666888 del Banco Davivivienda para recibir las donaciones en dinero.