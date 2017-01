Contralor no descarta que amenazas tengas relación con Juegos Nacionales

El contralor (e) Diego Mauricio Visash dio a conocer ayer que ha sido objeto de amenazas a través de llamadas y documentos anónimos, en los que se le pide no ahondar ni inmiscuirse en algunos temas puntuales de ciudad.

Visash indicó que el pasado 30 de diciembre recibió tres llamadas en las que fue advertido de que tenían monitoreados sus movimientos y, de forma posterior, amenazarlo de muerte.

“Tipo 11 de la mañana recibimos una mañana, fueron tres llamadas, pero la primera era como dándonos a conocer que conocían lo que yo hacía, incluso fue como: ‘Contralor, qué está haciendo, ¿todavía anda en el carro rojo?, incluso pensé que era un amigo. La segunda llamada fue donde me decían ‘dese cuenta (de) que sabemos cuáles son sus movimientos, dónde vive, a qué se dedica’, y en la tercera la persona me agredió verbalmente y manifestó la intención de atentar contra mi integridad y la de mis funcionarios”.

Según Visash, las advertencias estarían orientadas a diezmar el control fiscal del organismo y no descartó que puedan estar involucradas personas que son objeto de hallazgos y procesos fiscales, disciplinarios y penales, como en el caso de los Juegos Nacionales, “donde hay intereses mayores”.

“Recordemos que en temas de Juegos Nacionales hay comprometidos más de 150 mil millones de pesos, de los que apenas aparecen como detrimento fiscal $35 mil millones y hay que identificar que hay gente que se usufructuó, benefició y recibió coimas, y obviamente ellos no van a querer ver afectado su pecunio”.

Según el funcionario, para un delincuente en Colombia pagar cárcel ya está dentro de sus planes, pero no el que la Contraloría dicte medidas cautelares sobre bienes conseguidos ilícitamente y que fueron puestos a nombre de terceros.

“Como ven que estamos buscando toda esa red de testaferrato, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, obviamente de pronto se sienten lesionados y que los bienes que cedieron a amigos, familiares y testaferros puedan terminar sin estos. Esto puede generar temor y de pronto puede ser origen de las amenazas”, dijo Visash.

Pero tampoco descartó que puedan involucrar a quienes han sido objeto de fallo de responsabilidad fiscal u objeto de hallazgos.

“Hay nueve mil millones imputados y 24 mil procesos en procesos de traslados y 17 procesos penales, entonces si uno se pone a pensar cuáles son los enemigos de la Contraloría, entonces los enemigos son un campo de acción muy amplio, en el cual no logramos identificar de dónde pueden venir”.

PANFLETOS AMENAZANTES

Pero a las llamadas amenazantes se suma una serie de documentos anónimos con los que se buscaría entorpecer la labor de control fiscal.

Dichos documentos han sido recibidos por Visash desde julio del año pasado y hasta diciembre, en que fue enviado el último.

“No sabemos si son internos o externos, pero no nos dejamos amedrentar, incluso son leguleyadas que escriben con el fin de que el equipo auditor, en algunos temas puntuales de ciudad, no trabaje”.

A LA FISCALÍA

Según Visash, el mismo 30 de diciembre puso en conocimiento de la Fiscalía los hechos ya narrados. A la fecha cuenta con un monitoreo continuo y preventivo por la Policía Metropolitana de Ibagué.

Así mismo, se está a la espera del concepto que dé la Unidad Nacional de Protección, con el fin de determinar la veracidad de estas amenazas.

No obstante, reiteró que “en este momento hago responsables a la Policía nacional y a la Fiscalía General por mi integridad física y personal”.

(((FRASE)))

"Nos dicen que no nos entrometamos en situaciones que no nos van a generar beneficio, que estamos tras de un sueldo y que no nos busquemos una muerte pendeja", Diego Mauricio Visash.