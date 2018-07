Contraloría halla irregularidades en acueductos de 18 municipios

En un comunicado difundido este sábado, la Contraloría General de la República informó a la opinión pública nacional sobre el hallazgo de “graves problemas e irregularidades” en 23 proyectos de acueducto y plantas de tratamiento en 18 municipios y 7 departamentos del país, en los que para agravar las cosas se invirtieron “39 mil millones de pesos de recursos del Sistema General de Regalías”.

El ente de control aseguró que de esos 23 proyectos auditados, 17 están ubicados en zona rural y 6 en área urbana, y que 65% de los mismos son ineficaces, “pues la infraestructura está subutilizada, o los laboratorios para monitoreo de calidad del agua están sin uso, o faltan insumos para la operación de las plantas de tratamiento”.

Por otra parte, “en general, se detectaron problemas de sostenibilidad que se derivan de la aprobación de los proyectos en los OCAD sin el cumplimiento de todos los requisitos, como por ejemplo licencias ambientales o titularidad de los predios”.

De hecho, desde la presentación de dichas obras, según la Contraloría, en 9% de los casos no se presentó el requisito de la carta de sostenibilidad y en un 74% no se entregó el plan de sostenibilidad. Aún así, fueron aprobadas en los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD).

“La Auditoría de desempeño puso en evidencia la debilidad y/o ausencia de operadores de acueductos organizados, puesto que las obras se entregan a Juntas de Acción comunal, que no poseen conocimiento ni personal idóneo para atender técnicamente la operación, carecen de recursos para atender tratamientos de agua y pruebas de laboratorio, no cuentan con la estructura de una empresa de servicios públicos y no acceden a subsidios a estratos bajos para los usuarios”, agregó.

Tal es la situación de abandono que el ente de control encontró que 78% de los proyectos auditados “no ejecuta acciones de mantenimiento de sostenibilidad”.

Falta de licencias y planeación

Asimismo, la Contraloría advirtió que hay proyectos sin el cumplimiento de requisitos técnicos y sectoriales, “debido a la ineficiencia de controles en la verificación de requerimientos por parte de los OCAD que los aprobaron”.

“Es así como el 67% de proyectos presentaba predios sin titularidad, situación preocupante que genera gran incertidumbre para la operación y sostenibilidad de los acueductos. Se realizaron obras en las etapas de captación, plantas de tratamiento y distribución sin protocolizar servidumbres ni derechos de paso y no se evidencia que después de terminar las obras se realice saneamiento jurídico y/o financiero de activos”, informó.

Más aún, el 50% de los mismos se aprobó sin la licencia ambiental de captación de aguas: “no se toman en cuenta los temas elementales de cuidado del medio ambiente, protección de cuencas, caudal ecológico y demás que la normatividad exige”.

Por último, solo el 13% de las obras de acueducto auditadas cumplen con las especificaciones técnicas de infraestructura para una operación adecuada; en el 39% de ellos es inadecuado el sistema de captación, en el 43% el de tratamiento y en el 35% el sistema de distribución del agua.