Contraloría revela 12 hallazgos fiscales por $18.920 millones en la Uspec

La Contraloría General de la República culminó una nueva actuación especial de fiscalización a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), en donde reveló 17 hallazgos administrativos, de los cuales 12 tienen alcance fiscal por 18.920 millones de pesos y 14 presunta connotación disciplinaria.

Se revisaron los proyectos de ampliación en cinco establecimientos carcelarios de alta y mediana seguridad (Espinal, Tuluá, Buga, Ipiales y Girón), así como sus contratos de interventoría, y el convenio marco interadministrativo de cooperación suscrito con la Universidad Nacional de Colombia.

Los resultados revelaron deficiencias en la administración de los recursos destinados al proyecto evaluado, pues la entrega de cuantiosos recursos a título de anticipo en la totalidad de contratos, ha beneficiado financieramente a los consorcios constructores, sin que tales condiciones se reflejen en la atención oportuna de los plazos contractuales y especificaciones pactadas.

Así mismo, la Actuación Especial reveló que las interventorías dieron por recibidas y autorizaron el pago de cantidades de obra no ejecutada, no terminada, no instalada o que no cumple con las especificaciones mínimas establecidas en los documentos contractuales.

CONTRATOS SIN DISEÑOS DEFINITIVOS

Otras situaciones evidenciadas revelaron el inicio de contratos de construcción sin la existencia de diseños definitivos, lo que conllevó posteriores retrasos y desfase de precios, así como el pago de costos directos por encima de costos reales, incrementando la utilidad del contratista por concepto de intermediación, en detrimento de los intereses de la entidad.

Así mismo, otras de las conclusiones que evidencian la crisis del sistema y la lenta reacción estatal frente a la implementación de soluciones, radica en que la Uspec ha renunciado a la posibilidad de establecer un diseño estándar de establecimiento y cupo carcelario, para ser adoptado en las cárceles ya existentes.

Esto a pesar del mandato en tal sentido del Plan Nacional de Desarrollo PND 2014-2018, que ordena el diseño de un Plan Maestro de Reposición, Rehabilitación y Mantenimiento de la Infraestructura. Tampoco se evidencian aportes en tal sentido por parte del Ministerio de Justicia ni del Inpec.

Además, la Contraloría determinó que a diciembre de 2016 no se había puesto en servicio ningún nuevo cupo carcelario, pues los entregados corresponden a adecuación y ampliación en establecimientos existentes, y los proyectos de nueva infraestructura padecen de constantes retrasos y prórrogas.