Controversia en el Partido Liberal por renuncia de varios políticos

La tensión en el Partido Liberal literalmente se puso al rojo vivo, luego de que este miércoles más de 2000 de sus militantes renunciaran a la colectividad, mientras la mayoría de sus congresistas defendieron la actual institucionalidad del partido.

Las dimisiones se dieron por el lado de un grupo de exministros, que dimitieron en rechazo a que el jefe del liberalismo, César Gaviria, en su más reciente decisión llevó a que el partido se declarara independiente, más no en oposición frente al gobierno de Iván Duque, que era para ellos la opción más coherente que podía asumirse luego de perder las elecciones y no tener mayor identidad con el nuevo mandatario.

Entre los que han renunciado aparecen los exministros Juan Fernando Cristo, Guillermo Rivera, Yesid Reyes, Cecilia López, como también dirigentes como Ramiro Bejarano y Juan Sebastián Rozo.

En la carta enviada a Gaviria, los dimitentes señalan: “tenemos claro que en el estado anodino en que se encuentra el partido no hay espacio alguno para plantear nuestras posiciones y preferimos apartarnos de su institucionalidad para salir de manera libre e independiente a defender las verdaderas ideas liberales en todo el territorio nacional”.

Según expresaron los exministros del Interior, Cristo y Rivera, en los próximos días definirán si la opción que tomarán es crear un nuevo partido o si se acogen a alguna tendencia política.

Pero mientras que se conocían estos planteamientos, un sector de los actuales congresistas se pronunciaron. El senador Mario Castaño aseguró que “sí me quedo en el Partido Liberal porque es un partido de vanguardia, que se ha renovado y porque es un partido responsable y recoge el pensamiento de centro que quiere la sociedad colombiana”.

El representante a la Cámara Fabio Arroyave, sostuvo: “me quedo en el partido con la mayor votación en la Cámara, que ha sido el defensor del proceso de paz en Colombia. Me quedo en el Partido Liberal, porque no sólo pienso en temas burocráticos como algunos y que una vez llegaron a esos cargos y porque ya no están se retiran”.

De otra parte, en la mañana del miércoles un sector de liberales que se mantiene en la colectividad, instalaron una pancarta en la reja de la sede del partido en rechazo al sector que lideran el expresidente Ernesto Samper y el exministro Juan Fernando Cristo, en donde se dice “Hasta nunca el 8000”.

En redes sociales la campaña aparece con la etiqueta #YoMeVoy.

Con mucha tristeza pero con absoluta convicción #YoMeVoy del @PartidoLiberal a defender en la calle los principios e ideas liberales que la colectividad dejó de defender pic.twitter.com/FqofgNl4bw — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) 19 de septiembre de 2018

Por qué me voy del partido liberal. pic.twitter.com/fQRcCBWvUs — Ramiro Bejarano G (@RamiroBejaranoG) 19 de septiembre de 2018

#YoMeVoy para defender los principios liberales; la paz, la equidad social, económica y de genero; la Constitución del 91 especialmente los derechos de cada colombiano. — Cecilia Lopez (@CeciliaLopezM) 19 de septiembre de 2018