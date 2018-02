Corte abre investigación preliminar a más de 200 congresistas por 'mermelada'

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar en contra de más de 200 congresistas y excongresistas por lo que se ha conocido como la ‘mermelada’, o el supuesto mal manejo de los cupos indicativos.

La apertura de indagación se da para corroborar y verificar la veracidad de una denuncia que se presentó en 2013 por Ricardo Cifuentes y Eduardo Carmelo, de la ONG Corporación Foro Ciudadano, quienes alegan la existencia de una presunta “compra de votos” por parte del Gobierno para la aprobación de proyectos de ley relacionados con la paz y la reelección presidencial de Juan Manuel Santos.

La denuncia afirma que a cambio de votos, se entregaban cupos indicativos, cargos públicos a familiares y a amigos de los congresistas o contratos, y “la adjudicación de contratación estatal prevista en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), dentro del cual se tenía proyectado la realización de unas obras públicas de desarrollo social en todo el territorio nacional en época de campaña electoral 2013-2014”.

La Sala Penal entrará a verificar esta información y por ahora ordenó una serie de pruebas entre las que están el entrevistar a los denunciantes, verificar la supuesta entrega de cargos por departamentos y si ya existen investigaciones abiertas por “la mermelada” en la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría General.

Cifuentes explicó que en Colombia se ha hecho común escuchar que un congresista “recibió tal contrato, tal partida o tal entidad a cambio de su apoyo en el Congreso. Eso es un delito”.

“Hay una independencia en las ramas del poder público, los señores congresistas no tienen que votar a cambio de nada, sino a representar los electores que los elegimos y no a sus intereses particulares, no a los puestos. Los congresistas no tienen porque no recibir ninguna dádiva y aplaudo que la Corte haya abierto la investigación y que estas personas expliquen, como era posible que a cambio de contratos, nombramientos y cupos indicativos estaban dando los votos”, señaló.

La Corte ordenó recibir la declaración de Erensto Macías, Bruce Mac Master, Mauricio Cárdenas Camilo Romero, Iván Cepeda, Álvaro Uribe Vélez, Francisco Santos, Pedro Medellín, Rubén Darío Lizarralde y envió copia de la denuncia a la Comisión de Acusaciones, ya que la denuncia menciona al presidente Santos.

Se conoció 206 nombres referenciados en este caso:

1. Roy Barreras, senador actual

2. Sandra Elena Villadiego, senadora actual

3. Teresita García, senadora actual

4. Adolfo León Rengifo, representante por el Valle 2010 – 2014.

5. Adriana Franco Castaño, representante por Caldas 2010- 2014.

6. Albeiro Vanegas Osorio, representante Arauca actual.

7. Alejandro Carlos Chacón, representante Norte de Santander.

8. Alfredo Guillermo Molina, representante Cundinamarca.

9. Alfredo Rafael Deluque Zuleta, senador actual.

10. Álvaro Pacheco Álvarez, representante del Caquetá 2010- 2014

11. Armando Antonio Zabaraín D’Arce, representante del Atlántico actual

12. Atilano Alonso Giraldo Arboleda, representante del Quindio actual

13. Berner León Zambrano Erazo, representante Nariño actual

14. Buenaventura León León, representante 2010, 2014

15. Camilo Andrés Abril James, representante 2010 – 2014

16. Carlos Abraham Jiménez López, representante Valle del Cuaca actual

17. Carlos Alberto Cuenca Cháux, representante actual.

18. Carlos Alberto Zuluaga Díaz, representante Antioquia 2010- 2014

19. Carlos Arturo Correa Mujica, representante de Bogotá actual.

20. Carlos Augusto Rojas Ortíz, representante 2010-2014

21. Carlos Eduardo Hernández Mogollón, representante Norte de Santander 2010-2014

22. Carlos Eduardo León Celis, representante norte de Santander 2010- 2014

23. Carlos Edward Osorio Aguilar, representante del Tolima actual

24. Carlos Enrique Ávila Durán, representante de la Guajira, actual.

25. Carlos julio Bonilla Soto representante del Cauca, actual.

26. Cesar Augusto Franco Arbeláez, representante Norte de Santander actual

27. Claudia Marcela García Amaya, representante Meta 2010-2014

28. Constantino Rodríguez Calco, representante Guaviare 2010-2014

29. Consuelo González de Perdomo, representante Huila 2010-2014

30.Crisanto Pizo Mazabuel, representante Cauca actual

31. David Alejandro Barguil, representante Córdoba actual

32. Didier Alberto Tavera, representante Santander 2010-2014

33. Diego Alberto Naranjo Escobar, representante Risaralda 2010-2014

34. Diego Patiño Amariles, representante Nariño actual

35. Edgar Alfonso Gómez Román, representante Santander actual

36. Eduardo Díaz Granados, representante Magdalena actual

37. Eduardo José Castañeda Murillo, representante Guainía 2010-2014

38. Elías Raad Hernández, representante Bolívar 2010-2014

39. Fabio Raúl Amín, representante actual Córdoba.

40. Germán Alcides Blanco Álvarez, representante Antioquia actual

41. Guillermo Abel Rivera Flórez, representante Putumayo 2010-2014

42. Hernando Alfonso Prada Gil, representante Bogotá 2010-2014

43. Iván Darío Agudelo Zapata, representante Antioquia 2010-2014

44. Jairo Arango Torres, representante Vaupés actual

45. Jhon Jairo Cárdenas Morán, representante Cauca actual

46. Jhon Jairo Roldán Avendaño, representante Antioquia actual

47. Jorge Eliécer Gómez Villamizar, representante Santander 2010-2014

48. José Alfredo Gnecco Zuleta, senador actual

49. José Bernardo Flórez Asprilla, representante Chocó actual

50. José Edilberto Caicedo Sastoque, representante actual Cundinamarca

51. José Gonzalo Gutiérrez Triviño, representante Bogotá 2010-2014

52. José Ignacio Bermúdez Sánchez, representante Cundinamarca actual

53. José Ignacio Mesa Betancurt, representante Antioquia actual

54. José Rodolfo Pérez Suárez, representante actual Casanare.

55. Juan Carlos García Gómez, representante Norte de Santander actual

56. Juan Carlos Martínez Gutiérrez, representante Valle 2010-2014

57. Juan Carlos Salazar Uribe, representante Valle 2010-2014

58. Juan Felipe Lemus Uribe, representante Antioquia actual

59. Juan Manuel Valdez Barcha, representante Antioquia 2010-2014

60. Juana Carolina Londoño Jaramillo, representante Caldas 2010-2014

61. Julio Gallardo Archibold, representante San Andrés actual

62. Laureano Augusto Acuña, representante Atlántico 2010-2014

63. León Darío Ramírez Valencia, representante Antioquia 2010-2014

64. Libardo Antonio Taborda, representante Quindío 2010-2014

65. Lina María Barrera Rueda, representante Santander actual

66. Luis Antonio Serrano Morales, representante Caquetá 2010-2014

67. Luis Fernando Ochoa Zuluaga, representante Putumayo 2010-2014

68. Luis Guillermo Barrera Gutiérrez, representante Boyacá 2010-2014

69. Manuel Antonio Carebilla Cuéllar, representante Amazonas 2010-2014

70.Mario Suárez Flórez, representante Santander 2010-2014

71.Martha Cecilia Ramírez Orrego, representante Antioquia 2010-2014

72. Mercedes Márquez Guezant1, representante Sucre 2010-2014

73. Mercedes Rincón Espinela, representante Arauca 1010-2014

74. Nicolás Antonio Jiménez Paternina, representante Córdoba 2010-2014

75. Yair Fernando Acuña Cardales, representante Sucre actual

76. Bayardo Gilberto Betancourt Pérez, representante Nariño actual

77. Eduardo Enrique Pérez Santos, representante Sucre 2010-2014

78. Elkin Rodolfo Ospina, representante Antioquia 2010-2014

79. Esmeralda Sarria Villa, representante Cauca 2010-2014

80. Fernando de la Peña Márquez, representante Cesar actual

81. Gerardo Tamayo Tamayo, representante Santander 2010-2014

82. Germán Varón Cotrino, senador actual

83. Gustavo Hernán Puentes Díaz, representante Boyacá 2010-2014

84. Heriberto Sanabria Astudillo, representante Valle actual

85. Hernán Penagos Giraldo, representante Caldas actual

86. Hernando Cárdenas Cardozo, representante Tolima actual

87. Hernando Padaui Álvarez, representante Bolívar actual

88. Hernández Horacio Díaz Hernández, representante Santander 2010-2014

89. Hugo Orlando Velásquez Jaramillo, representante Meta actual

90. Humphrey Roa Sarmiento, representante Boyacá actual

91. Iván Darío Sandoval Perilla, representante Vaupés 2010-2014

92. Jack Housini Haller, representante San Andrés actual

93. Jaime Alonso Vásquez Bustamante, representante Guaviare 2010-2014

94. Jaime Armando Yépez Martínez, representante Tolima actual

95. Jaime Buenahora, Febres, representante Colombianos en el exterior actual

96. Jaime Cervantes Varela, representante Atlántico

97. Jaime Enrique Serrano Pérez, representante Magdalena actual

98. Jaime Rodríguez Contreras, representante Meta 2010-2014

99. Jairo Quintero Trujillo, representante Caldas 2010-2014

100. Luis Enrique Dussan López, representante Huila 2010-2014

101. Miguel Ángel Pinto, representante Santander actual

102. Nancy Denise Castillo García, representante Valle

103. Nidia Marcela Osorio Salgado, representante Antioquia 2010-2014

104. Obed de Jesús Zuluaga, representante Antioquia 2010-2014

105. Orlando Clavijo Clavijo, representante Cundinamarca actual

106. Orlando Velandia Sepúlveda, representante Bogotá 2010-2014

107. Oscar de Jesús Marín, representante Antioquia 2010-2014

108. Oscar Fernando Bravo Realpe, representante Nariño actual

109. Pablo Enrique Salamanca Cortés, representante Bogotá 2010-2014

110. Pablo Sierra León, representante Boyacá 2010-2014

111. Pedrito Tomás Pereira, representante Bolívar actual

112. Pedro Mary Muvdi, representante 2010-2014

113. Pedro Pablo Pérez, representante Vichada 2010-2014

114. Rafael Antonio Madrid Hodeg, representante Córdoba 2010-2014

115. Raymundo Elías Méndez, representantes Córdoba actual

116. Rubén Darío Rodríguez Góngora, representante actual

117. Guillermo García Realpe, senador actual

118. Honorio Galvis, senador 2010- 2014

119.Jaime Durán, 2010-2014

120.Javier Cáceres, 2010- 2014

121. Javier Tato Álvarez, senador actual

122. Jesús Ignacio García, senador 2010- 2014

123. Jorge Ballesteros Bernier, senador 2010 – 2014

124. Jorge Eliecer Guevara, senador 2010 – 2014

125. Jorge Hernando Pedraza, senador actual.

126. José Darío Salazar, senador 2010- 2014

127. José Herrera, senador actual.

128. Juan Carlos Restrepo, senador actual.

129. Juan Carlos Vélez, senador 2010- 2014

130. Juan Diego Gómez senador actual.

131. Juan Fernando Cristo, senador 2010- 2014

132. Juan Lozano, senador 2010- 2014

133. Juan Manuel Corzo, senador actual

134. Juan Manuel Galán, senador 2010-2014

135. Juan Mario Laserna, senador 2010 -2014 (fallecido)

136. Laureano Acuña, senador actual

137. Lidio García, senador actual.

138. Liliana Rendón, senador 2010-2014

139. Luis Carlos Avellaneda, senador 2010- 2014.

140. Luis Emilio Sierra, senador actual.

141. Luis Fernando Duque, senador actual.

142. Luis Fernando Velasco, senador actual.

143. Manuel Enríquez Rosero, senador actual.

144. Manuel Guillermo Mora, senador actual.

145. Manuel Mazenet, senador 2010-2014.

146. Maritza Martínez, senador actual.

147. Martín Emilio Morales Diz, senador actual.

148. Mauricio Aguilar, senador actual.

149. Mauricio Lizcano, senador actual.

150. Mauricio Ospina, senador 2010-2014.

151. Miguel Amín Escaf, senador actual.

152. Milton Rodríguez, senador actual.

153. Miriam Alicia Paredes, senadora actual.

154. Musa Besaile, senador suspendido.

155. Nidia Marcela Osorio, senadora actual.

156. Nora García, senadora actual.

157. Olga Lucía Suárez Mira, senadora actual.

158. Rodrigo Villalba, senador actual.

158. Piedad Zuccardi, senadora 2010- 2014.

159. Plinio Olano, senadora 2010-2014

160. Roosvelt Rodríguez, senadora actual.

161. Rosmery Martínez, senadora actual.

162. Alfredo Bocanegra Varón, representante Tolima

163. Jorge Eduardo Gechem Turbay, senador 2010-2014

164.Roberto Gerlein Echeverría, senador 2014-2018

165. Hernán Andrade Serrando, senador actual

166. Jimmy Javier Sierra, representante La Guajira actual

167.Augusto Posada Sánchez, representante Antioquia 2010-2014

168. José David Name Cardozo, senador actual

169. Efraín Cepda Sarabia, senador actual

170. Daira de Jesús Galvis, senadora actual

171. Álvaro Ashton, senador actual capturado

172. Ángel Custodio Cabrera, senador actual

173. Antonio del Cristo Guerra, senador actual

174. Antonio José Correa Jiménez, senador actual

175. Arlet Casado de López, senadora actual

176. Armando Benedetti, senador actual.

178. Aurelio Irragorri, senador 2010-2014

179. Bernabé Celis Carrillo, senador actual

180. Camilo Sánchez Ortega, senador 2010-2014

181. Carlos Eduardo Enríquez Maya, senador actual

182. Bernardo Elías, senador suspendido

183. Camilo Sánchez Ortega, senador 2010-2014

184. Carlos Emiro Barriga, senador 2010-2014

185. Carlos Enrique Soto, senador actual

186. Carlos Fernando Motoa Solarte, senador actual

187. Carlos Ramiro Chavarro, senador 2010-2014

188. Cesar Tulio Delgado, senador 2010-2014

189. Cesar Tulio Delgado, senador 2010-2014

190. Claudia Wilchez, senadora 2010.-2014

191. Dilian Francisca Toro, senadora 2010-2014

192. Edgar Alfonso Gómez, senador 2010-2014

193, Edinson Delgado Ruiz, senador actual

194. Eduardo Carlos Merlano, senador 2010-2014

195. Efraín Torrado, senador 2010-2014

196. Eugenio Prieto, senador actual

197. Féliz Valera Ibáñez, senador actual

198. Fernando Tamayo, senador actual.

199. Fuad Char, senador actual.

200. Fuad Rapag, senador 2010-2014

201. Gabriel Zapata, senador 2010-2014

202. Germán Darío Hoyos, senador actual

203. Germán Villegas, senador 2010-2014

204. Guillermo Santos Marín, senador 2010- 204

205. Wilson Hernández Gómez Velásquez, representante Bogotá 2010-2014

206. Yolanda Duque Naranjo, representante 2010-2014