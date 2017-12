Corte Suprema archiva otra investigación contra Mauricio Lizcano

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia archivó la investigación preliminar que adelantaba en contra del senador Mauricio Lizcano por presunto constreñimiento al elector.

La investigación se había originado en una compulsa de copias que había hecho la Fiscalía por una denuncia que señala que el señor Jorge García Taborda había instado supuestamente a votar por Lizcano a un grupo de contratistas del ICBF en Marmato, Caldas.

La Sala Penal no halló méritos para continuar la investigación contra Lizcano al estimar que no hay pruebas suficientes para endilgarle responsabilidad penal.

“(…) No permite obtener conocimiento más allá de toda duda razonable de la responsabilidad de Lizcano Arango en el delito por lo que fue investigado. No es posible tener claridad si el investigado determinó o no el actuar de García Taborda para que intimidara a los contratistas del ICBF, si le impartió instrucciones sobre cómo dirigirse a estos o si, por el contrario, todo se hizo sin su determinación y fue un hecho aislado”, dice el auto.