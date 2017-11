Corte Suprema separa del cargo a conjuez por 'cartel de la toga'

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia separó de su cargo al conjuez Enrique del Río González, en medio del escándalo de corrupción al interior de esa Corporación.

La decisión se tomó luego de que el exfiscal Anticorrupción Luis Gustavo Moreno lo mencionara en una declaración del pasado 3 de noviembre, en la que advierte que el conjuez era uno de los “amigos” del exmagistrado Francisco Ricaurte.

Moreno, en su declaración señaló que cuando ya era Director Anticorrupción de la Fiscalía General, Ricaurte le presenta a un “amigo cartagenero”, Enrique del Río González, a quien conoció en una de las clases del Doctorado que estaba cursando.

“En una de esas clases que repongo con otro corte, el doctor Enrique del Río me saluda y me dice: ‘tenemos un amigo en común, es el doctor Francisco Ricaurte, estamos ahí fuertes, estamos en la misma línea’, y yo como ya estoy más en la Unidad Anticorrupción, pues lo tengo en cuenta”.

“En esos días Pacho (Ricaurte) me comunica en ese entretanto cuando lo nombran conjuez, tal vez e invitó a un cóctel, no quiso, no pudo asistir y me menciona que es una de las personas que está acercando y haciendo lo que se había hecho conmigo: acercándolo a la Sala, reunión con los magistrados y demás como en su momento se hizo conmigo, con Ruth Marina, con los magistrados que asistieron a la oficina y demás”, dice la declaración de Moreno.

Del Río González llegó a la Corte por recomendación del magistrado Gustavo Malo Fernández y tiene a su cargo siete procesos activos en la Sala Penal, por lo que la Sala prefirió separarlo del cargo.

Por otro lado, al magistrado Malo se le cumple la licencia no remunerada que solicitó para defenderse ante la Comisión de Acusación por el escándalo de corrupción el próximo 1 de diciembre.