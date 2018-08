Corte Suprema volvió a negar hábeas corpus en caso de 'Jesús Santrich'

La Corte Suprema de Justicia ratificó la improcedencia del hábeas corpus solicitado por un veedor ciudadano en favor de Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como ‘Jesús Santrich’, en un nuevo intento para conseguir la libertad del líder del partido FARC, solicitado en extradición por los Estados Unidos, por presunto narcotráfico.

El veedor alegó una presunta privación y prolongación ilegal de su libertad, argumento que no fue acogido por el alto tribunal.

El magistrado de la Sala de Casación Laboral, Rigoberto Echeverri Bueno, desestimó la petición y confirmó la competencia de la Fiscalía General de la Nación para mantenerlo detenido mientras se adelanta el trámite de su extradición.

“Las solicitudes de libertad deben ser decididas por el propio Fiscal General de la Nación… hasta tanto la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz defina si el detenido es beneficiario de la garantía de no extradición, en función de la fecha de ocurrencia de los hechos indagados, o la Corte Suprema de Justicia, en la etapa judicial del trámite de extradición, decida lo pertinente”, expresó el magistrado.

Para Echeverri, tampoco es válido el argumento expuesto sobre el supuesto fuero que tendría ‘Santrich’ por ser congresista designado por las FARC, puesto que no pudo posesionarse en el cargo, por estar confinado en la cárcel La Picota de Bogotá.

“Si en este caso no hubo una posesión efectiva de la función legislativa, no tiene sentido predicar un fuero constitucional que, como ya se dijo, no es en estricto sentido un privilegio personal, sino una garantía institucional a favor de la independencia del Congreso de la República. Tampoco puede admitirse que las conductas que originaron la captura hubieran tenido alguna relación con la labor legislativa, pues nunca la ha desempeñado”, consigna la providencia.

La defensa de ‘Santrich’ ya había solicitado un recurso de hábeas corpus, pero otro magistrado de la Corte Suprema descartó en esa oportunidad la ilegalidad del procedimiento de captura que adelantó la Fiscalía en cumplimiento de la solicitud de extradición efectuada por la Corte del Distrito Sur de Nueva York.