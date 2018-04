Crece polémica por apartamento que habría comprado Iván Duque en EE.UU.

Continúa creciendo en los sectores de izquierda la polémica por un apartamento que supuestamente compró el candidato presidencial Iván Duque en los Estados Unidos para la época en la que estuvo reunido en Brasil con el entonces aspirante a la Casa de Nariño, Óscar Iván Zuluaga, y José Cavalcanti, conocido como ‘Duda Mendoza’. Ambos involucrados en el escándalo de Odebrecht.

Las conjeturas de algunos partidarios de la izquierda están relacionadas con el hecho de que Duque también habría recibido dinero de Odebrecht y con estos recursos habría comprado un apartamento en el distrito de Columbia.

Las afirmaciones se hacen basadas en un supuesto documento de compra y venta en el que aparece Iván Duque y su esposa María Juliana Ruíz como compradores del inmueble. En el supuesto contrato se lee que un hombre llamado Kye Re Hwang les estrega un apartamento estimado en 239.000 dólares, equivalente a casi 488 millones de pesos en 2014, cuando al parecer se hizo la transacción.

Uno de los primeros en reaccionar fue el candidato presidencial de izquierda Gustavo Petro, quien a través de su cuenta de Twitter criticó el hecho y aprovechó para desquitarse con los partidarios de derecha que lo juzgan por sus gastos. “Se dedican a ver qué marca de zapatos y qué tipo de pasajes uso, pero olvidan ver no solo que no tengo tierras ni carros, y mi casa con deudas; sino que su jefe tiene decenas de miles de hectáreas y su candidato no puede explicar bienes”, tuitió Petro.

Otro de los que ha estado activo en redes sociales con el tema ha sido el representante a la Cámara del Polo Democrático, Alirio Uribe, quien no solo publicó el supuesto documento de compra y venta del inmueble, sino que se ha dado a la tarea de rebatir a los partidarios de Duque. “Entonces ¿Iván Duque compró apartamento en Washington el mismo mes que acompañó a Óscar Iván Zuluaga a reunión con Odebrecht. Preocupante”, escribió el representante.

Por su parte, la senadora electa del Centro Democrático María Fernanda Cabal, le respondió al representante Uribe que no entendía por qué hacía escándalo por un bien adquirido por un valor razonable. “Qué escándalo por un bien con un valor bastante razonable para el sector de ubicación ¿su ‘colectivo de abogados’ ya devolvió los 900 millones que le tumbaron al Estado por las falsas víctimas de Mapipiripán?”, tuitió Cabal.

Usuarios como Sandra Paredes también se han sumado a la discusión para defender a Duque y han publicado una supuesta declaración de renta del candidato en el que parece que su patrimonio bruto es de 1.200 millones. Sin embargo, este documento no especifica a qué bienes corresponde dicho monto. “Esta es la declaración de renta de Iván Duque. 21 años de trabajo honesto”, dijo Paredes.

Iván Duque no se ha pronunciado en relación a estas acusaciones que le hacen a través de las redes sociales.