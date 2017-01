Críticas a la ley de madres gestantes y recién nacidos

Luego de la sanción presidencial a la Ley que promete beneficiar a la niñez colombiana y a las madres gestantes, algunas críticas comenzaron a salir desde algunos sectores, específicamente desde los empresarios.

Y es que Guillermo Botero, presidente de Fenalco, afirmó que esta ley puede llevar a que los empresarios tengan una dicotomía al momento de contratar un hombre o una mujer, aspecto que no se logró prever en la ley. Además de reconocer que la Ley no es clara en quién debe asumir los costos de esas semanas no laborales.

Por su parte, la ministra de Trabajo, Clara López, sostuvo que hay estudios en los que se muestra que este tipo de medidas sí afecta la contratación de mujeres, sin embargo, es una práctica que se debe combatir con información a las empresas y en general a todas las personas.

Vale la pena recordar que esta norma amplía de 14 a 18 semanas el periodo de lactancia de las madres, por lo tanto ordena a todas las entidades oficiales a crear Salas Amigas de la Familia Lactante, para que las madres puedan alimentar a sus bebés.

En Twitter el presidente Santos dijo que “sancionamos leyes a favor de infancia y mujer: licencia de maternidad será de 18 semanas y empresas deberán implementar salas de lactancia".