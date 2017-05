"Cualquiera que llegue no podrá hacer trizas ningún papel": Juan Manuel Santos

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, afirmó que no será posible que el próximo presidente de Colombia no cumpla lo acordado en La Habana con las Farc, dado a que es un compromiso de Estado. Esto a propósito de los comentarios de Fernando Londoño en la convención nacional del uribismo.

“Resulta que cualquiera que llegue, no me importa quién, no va a poder hacer trizas ningún papel porque como lo dijo el propio Consejo de Seguridad ‘esto es irreversible’ y yo me voy a encargar, y todos los colombianos tenemos que encargarnos de que esto sea irreversible para cualquier presidente que llegue el 7 de agosto de 2018”, dijo el primer mandatario.

Londoño, quien representa el sector más radical del Centro Democrático, afirmó el pasado sábado: "El primer desafío del Centro Democrático será volver trizas ese maldito papel que llaman acuerdo final con las Farc, que es una claudicación y que no puede subsistir". Lo cual también abordaron los precandidatos de la colectividad, pero no de manera textual.

El mandatario, quien estuvo en entrevista con RCN Radio, se refirió a varios temas, como el triunfo del presidente electo Emmanuel Macron en Francia – que dijo envía un mansaje “a todos los países donde el peligro del populismo de extrema derecha esté presente”, pero también a la posibilidad de que se amplíen los 180 días de la dejación de armas. Sobre este último aspecto dijo que se cumplirá con ese tiempo pero que seguramente se ampliará para la destrucción y manejo de las caletas.

“El plazo de los 180 días para la entrega de las armas que tienen en las zonas veredales, ese plazo no se ha modificado; el plazo para la entrega de las caletas estamos estudiándolo para ver si lo prolongamos, y posiblemente sí les demos el plazo porque en términos prácticos no se ha podido cumplir”, explicó.

Frente al proceso de paz, mencionó que no imagina cuáles pueden ser las verdades sobre la negociación que ha amenazado con revelar el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y afirmó que espera que ese país siga siendo garante de los procesos de paz y que no se mezcle esa posición con la crisis que ahora afronta.

“Creo que los negociadores están todos muy tranquilos porque todos me dijeron: ‘bueno, y como qué podrá revelar’. No creo que pueda revelar mayor cosa o si hay algo que pueda revelar que lo revele de una vez porque no imagino qué puede ser porque todo se hizo con transparencia, de cara al país, se informó absolutamente de todo”, dijo.

De manera breve Santos se refirió a la presunta reunión entre el presidente de Estados Unidos Donald Trump, y los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. “No le di ninguna importancia, a mí me da hasta vergüenza ajena lo que sucedió”, señaló y agregó que hay que darle mucha importancia a las relaciones que se tienen con ese país y resaltando que la visita que hará el próximo 18 de mayo será muy nutrida.

Sobre Odebrecht reiteró que pide que se adelanten las investigaciones correspondientes, pero explicó que lo más grave que se pudo hacer con esa empresa eran los sobornos, y que en eso el Gobierno no tiene ninguna acusación, más que la disciplinaria por violación en los topes de la campaña de 2014. En ese mismo tema señaló que en su caso el tema de la financiación de las campañas lo delegó, y que no entiende qué propósito tiene filtrar preguntas de la investigación que se adelanta en estos momentos, como por ejemplo, que si Otto Bula o miembros de Odebrecht asistieron a su posesión.

Otro de los temas que se tocó en esta oportunidad estuvo relacionado con el referendo que se tramita en el Congreso para preguntarles a los colombianos si están de acuerdo con que la adopción solo se permita a parejas heterosexuales. En este caso el mandatario dijo no estar de acuerdo y rechazó el que se esté diciendo que quienes están en contra, es porque apoyan la ideología de género.

“Estoy en contra de ese referendo, voy a pedirle a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes que vote negativamente. Me parece que es inconstitucional. Además la forma como están presentando el debate es tergiversado y mentiroso”, dijo.