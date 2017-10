“Cuando el CD escoja su candidato, iniciará la carrera por la Presidencia"

Carlos Holmes Trujillo, precandidato presidencial por el uribismo, aseguró que será el primero en alegrarse de una posible aspiración electoral de Óscar Iván Zuluaga.

Ahora que Óscar Iván Zuluaga retornará a la política, ¿cómo ve su posible aspiración presidencial?

Yo tengo la mejor opinión de Óscar Iván Zuluaga, siento por él afecto personal, le tengo gratitud, lo considero un hombre probo y siempre dije que es un ciudadano que está cobijado como cualquier colombiano, por la presunción de inocencia. Si las circunstancias le permiten a él participar de esta batalla política, yo seré el primero en alegrarme de que así sea.

¿Cuál va a ser el mecanismo para elegir al candidato?

Estamos analizándolo. En una reunión que tuvimos recientemente con otros precandidatos, cuatro estuvimos de acuerdo con unas encuestas consecutivas, pero el doctor Rafael Nieto, en una actitud muy respetable, señaló que tiene objeciones con ese mecanismo, de manera que tenemos que seguir reuniéndonos para llegar a un consenso.

¿Por qué ninguno de los aspirantes del uribismo despega en las encuestas?

Eso es perfectamente normal. Hay una gran incertidumbre. A las encuestas vale la pena mirarlas, pero eso es tremendamente preliminar, los colombianos todavía no están sintonizados con el proceso electoral.

A las encuestas las miro con mucha tranquilidad. No me emociono cuando las gano, ni me deprimo cuando las pierdo. Son un elemento de análisis útil.

Entonces cambiará la realidad cuando escojan al candidato...

No hay duda. Una vez escogido el candidato de Centro Democrático, esa persona se colocará en los primeros lugares en las encuestas y a partir de ese momento iniciará la verdadera carrera hacia la Presidencia. Por ahora, todo es preliminar.

¿Cuáles son los ejes de su propuesta política?

Yo estoy planteando crecimiento económico acelerado, seguridad democrática, inclusión social, estado transparente y diálogo popular. Mi prioridad como presidente será crear las condiciones para que la economía crezca mínimo un 7% de forma sostenida, para que podamos tener buena política social, combatir la pobreza, construir equidad y generar empleo.

¿Qué pasará con el proceso de paz de llegar a ser el nuevo inquilino de la Casa de Nariño?

Si soy presidente en materia del acuerdo de paz, conservaré lo bueno y quitaré lo malo.

¿Qué es lo bueno?

Que las Farc desaparezcan como grupo terrorista, que las armas queden a disposición de las Naciones Unidas.

¿Qué es lo malo?

Que el acuerdo haga parte de la Constitución, que el narcotráfico sea considerado un delito conexo al delito político, que haya puntos en el acuerdo que pongan en peligro la propiedad privada, que haya un cogobierno Farc - Santos que se inventaron una instancia supraconstitucional a la que hay que pedirle permiso para expedir leyes o firmar decretos.

Y sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿qué opina?

La JEP es un horror, es una barbaridad jurídica que pone en peligro a muchos ciudadanos colombianos, cuyas garantías reales desaparecen porque se acaban los principios del juez natural, legalidad, no retroactividad en materia penal.

¿Qué tan factible es una alianza con Germán Vargas Lleras?

Nuestro itinerario es este: Tenemos que definir nuestro candidato, para luego escoger el candidato de la alianza, que la queremos hacer con el expresidente Andrés Pastrana, Martha Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez.

También con muchos sectores cristianos con los que hemos coincidido, con sectores que hicieron campaña en favor del No en el plebiscito y con millones de colombianos que quieren que Colombia sea segura, que haya más diálogo popular, inversión, transparencia e inclusión social en el manejo de los recursos públicos.

¿Cuáles son sus propuestas de lucha contra la corrupción?

Primero, estrategia integral de lu cha contra la corrupción; segundo, creación de una autoridad con mucho músculo jurídico y político, cuya tarea sea coordinar la implementación de la estrategia; tercero, liderar en el marco de la Naciones Unidas, la creación de la Corte Internacional Anticorrupción; cuarto, poner en marcha un movimiento ciudadano que cambie la actitud ambivalente de la ciudadanía frente a la corrupción; quinto, muros de la vergüenza.

Sexto, pliegos únicos, para acabar con la costumbre de funcionarios corrompidos que se dedican a servir como sastres de las empresas que corrompieron para que se ganen los contratos; séptimo, inhabilidades permanentes para corruptos; octavo, adjudicaciones públicas de los contratos; noveno, modificaciones legales para impedir que los bienes producto de la corrupción puedan hacer parte de la masa hereditaria en procesos de sucesión y décimo, partir de la base de que sí se puede derrotar la corrupción.

Y undécimo, freír peces gordos, que quiere decir imponer sanciones aleccionadoras a personas que tengan alta responsabilidad y que incurran en delitos de corrupción.