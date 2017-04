Capturan al hombre que agredió brutalmente a una mujer en Ocaña

Por su presunta responsabilidad por los delitos de secuestro simple, acceso carnal violento, aborto sin consentimiento y tentativa de homicidio fue capturado el hombre del video divulgado por redes sociales, que muestra a su compañera sentimental gravemente golpeada y en estado de shock siendo rescatada por la Policía.

La Fiscalía solicitó orden de captura en su contra la cual se materializó en la capital santandereana por parte de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, para ser presentado en audiencia de control de garantías ante un juez de Ocaña en donde ocurrieron los hechos.

El ente acusador solicitará la imposición de la medida en centro carcelario.

Desgarrador relato

La joven de 22 años aseguró que se sentía "secuestrada", puesto que además de los insultos, mordeduras y golpes que recibía, su agresor le impedía comunicarse con su familia.

Según relató Kelly Jhoana Villamizar al canal comunitario TV San Jorge de Ocaña, en diciembre pasado conoció a su excompañero sentimental, identificado como Juan Esteban Salazar, con quien se trasladó hacia Bucaramanga durante algunas semanas.

Tras regresar al municipio nortesantandereano, comenzó el calvario para esta joven. "Al principio me trataba bien. Luego comenzó con las agresiones verbales, me insultaba mucho", contó Villamizar.

Kelly Villamizar afirmó que sufrió un aborto y el maltrato se agudizó. "Me mordía. Una noche me cortó una parte del cabello y luego con una navaja me quitó otra poco".

A mediados de marzo, la mujer fue obligada a internarse en un hospital psiquiátrico donde le habrían brindado cuidados e incluso le arreglaron el cabello. "Me manipuló para que yo me hiciera pasar por loca y la Policía no le hiciera nada. Lo hice porque estaba enamorada de él".

Días después, el hombre le prometió que no la volvería a maltratar y regresó a la vivienda, pero los golpes no cesaron, incluso frente a la madre del agresor. "Siguió golpeándome. No podía hablar con mi familia. Me tenía prácticamente secuestrada".

Una de las hermanas de la víctima, intuía que algo no estaba bien con su hermana, así que alertó a las autoridades. Con la compañía de algunos policías, se trasladó hacia la residencia donde encontraron a la Kelly Villamizar en pésimas condiciones, en las que se evidencian los golpes que recibió su rostro.

Al momento del operativo, el victimario le dijo a los policías que Kelly “atentó contra su vida, trató de suicidarse, metió la cara en una pared, está con ataques de esquizofrenia…”.

La mujer ya fue sometida a una intervención quirúrgica en su nariz.