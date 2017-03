De la Calle en ascenso para la presidencia

El exjefe negociador del Gobierno con las FARC, Humberto de la Calle, ya habla sin la carga de esa posición, y parece como candidato a la Presidencia de la República, aunque dice no haber definido si se lanzará o no a la contienda electoral de 2018.

De la Calle ha participado en diferentes eventos y ha dado a conocer sus opiniones respecto a los postulados que han hecho diferentes actores que aspiran a ocupar la Casa de Nariño.

Por ejemplo, la crítica directa al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, sobre lo que él llama “la República del coscorrón”, una opinión que dio en el marco de un evento de la Universidad Nacional.

"Acá o mantenemos los valores de libertad y tolerancia o tomamos otro camino que es el de la República de funcionarios que dictan la moral desde su oficina y yo creo que lo que no le conviene a Colombia es la República del coscorrón", dijo.

Esta opinión la explicó, más a profundidad en una columna para El Espectador donde hace referencia al coscorrón que Vargas le dio a su escolta. En el texto afirma que el hecho pudo ser un “incidente” y que otro “incidente” pudo ser la forma en la que le pidió perdón –que para él lo victimizó más-, pero lo preocupante realmente –dice- es que haya gente que crea que eso es lo que necesita el país.

“Otros fueron más francos: dijeron que les gustaba el coscorrón y que una república de ese tipo era lo que se necesitaba. Aunque se agradece la sinceridad, realmente me parece un pensamiento ominoso. La república del coscorrón sería la de la intolerancia y el autoritarismo.

Un retroceso enorme en el elemento central de la Constitución, que es la puesta en práctica de una filosofía liberal. Del ejercicio racional del diálogo. De la reconciliación como meta. Que un solo colombiano haya aplaudido el coscorrón puede ser el símbolo de una patología social preocupante”, escribió.

Afirmó también que si Vargas logra su cometido, es importante la noción que tenga sobre la autoridad, pues si es como se vio con su escolta, “los colombianos seremos sus subalternos”. Y agregó una crítica al populismo: “El populismo no es una ideología. Es una táctica para exacerbar las pasiones y hacerse con el poder. Luego vendrá la afectación profunda de la regla democrática.

El populismo no es de izquierda o de derecha. Es un lobo que se viste con la piel que le convenga. Y un disfraz peligroso, porque es seductor en momentos de desesperanza, es la oferta de autoridad desnuda y sin límites”.

Pero De la Calle no solo ha hablado de Vargas Lleras, en otro evento de la Universidad Libre de Colombia, se refirió a los temas que estarán jugando en campaña y señaló que la paz debe ser una referencia básica para prever qué vendrá para el futuro.

“Lo que no puede pasar en Colombia es que uno desarme una guerrilla para traicionarla, eso ha ocurrido en el pasado nefando en la historia de Colombia y no debe repetirse. El primero propósito es cumplir los acuerdos y esa puede ser una bandera para que haya claridad de lo que puede suceder”, dijo el exjefe negociador.

Su comentario tiene nombre propio: el Centro Democrático, y de hecho hace expresa su crítica a las posiciones que tiene el partido con miras a las elecciones.

“El grupo político Centro Democrático ha dicho que si gana las elecciones dará marcha atrás en algunos aspectos de lo acordado, la primera versión del doctor José Obdulio Gaviria es que derogarían los acuerdos y luego el expresidente Uribe –hay que reconocerlo-, matizó lo dicho y dijo ‘no, no es derogar los acuerdos, pero se trata de corregirlos, que las FARC se vayan para la cárcel y que no participen en política’.

Eso está en la esencia del acuerdo, lo importante en este momento es no autoengañarnos, si eso es lo que se busca los acuerdos están en riesgo y me parece que eso es lo que no debemos permitir los colombianos”, dijo.

La bandera de la Calle por supuesto es la defensa de los acuerdos de paz, y en esa línea el Partido Liberal le ha enviado sus mensajes para que se postule como precandidato y ellos como colectividad puedan tomar una decisión.

Sin embargo, aunque en su discurso se puede ver un tinte de aspiración presidencial él insiste, al igual que Vargas Lleras, que no ha decidido si se lanzará o no. Pero mientras lo piensa, sus críticas a quienes pueden poner en riesgo los acuerdos o la democracia, siguen en aumento.