Debate presidencial: candidatos muestran sus planes de gobierno para el Caribe

Durante el debate ‘Candidatos Presidenciables’, organizado por El Heraldo y la Universidad del Norte de Barranquilla, los aspirantes a ser los mandatarios de los colombianos para los próximos cuatro años, expusieron sus propuestas para el Caribe colombiano. El debate estuvo cargado de momentos álgidos a diferencia del debate realizado en Medellín.

(Vea aquí el primer debate con los candidatos a la Presidencia de Colombia)

Humberto de la Calle, manifestó que “creo que la Costa debe votar por mí porque soy un tipo de provincia que sí entiende desde su posición de clase media que esas estructuras bogotanas alejadas son los que nos han mantenido en el atraso. Cuando yo hablo de la Colombia profunda, de la Colombia olvidada, encuentro una profunda responsabilidad en una clase dirigente miope y yo lo vivo y lo viví desde mi condición de ciudadano de la provincia y que tengo solidaridad con toda la provincia colombiana.”

“En segundo lugar, porque comprendo dificultades que hay hoy en la costa Caribe. El río Magdalena, esa es la principal arteria de Colombia, la primera 4G de Colombia es el rio Magdalena y no hemos podido hacer nada y esperamos convertirlo en algo útil para el Colombia”, agregó.

Habló que el reto de los embarazos de mujeres adolescentes “es un tema dijo que se debe tener en cuenta que en la región Caribe se presentan un 20 por ciento más que el resto del país. Tengo un sueño y es que nuestros niños puedan jugar en nuestras calles sin temor, que tengamos ciudades y pueblos prósperos, que tengamos paz definitiva que no nos matemos por las ideas, que no le demos campo al fanatismo, que no regresemos a una discusión ya superada”.

Gustavo Petro dijo que siendo la Costa unas de las regiones del mundo donde más irradian los rayos solares en la mayor parte del año, “sin embargo con el sol no se produce energía eléctrica para todos los hogares a bajo costo, sino que le quitan los ingresos de la gente, las rentas que van a divisas españolas”.

Manifestó que la Costa tiene tierras fértiles por millones de hectáreas “y a veces esas tierras solo pasean tres o cuatro vacas sin producir alimentación ni puestos de trabajo. Tiene millones de cerebros humanos y sin embargo, esos cerebros humanos no son utilizados porque la mitad de la población está en la pobreza, en el rebusque y no hay un sistema educativo ni siquiera a nivel promedio de Colombia, que de por sí ya es malo. Eso ha llevado a la pobreza, a la violencia y ha llevado a una inmensa desigualdad social en nuestra región.

“Yo planteo un modelo que tramite en exacto todos esos procesos. Que el agua potable y el agua en general sea el instrumento del desarrollo productivo no el carbón ni el petróleo sino de la agricultura y de la industrialización de la agricultura, que para ello entonces se necesita un régimen de tierras fértiles diferentes a los latifundios que tenemos; que para ello se necesita un sistema educativo general para el conjunto de la población y para ello se necesita capital, un sistema de créditos que de verdad permita el progreso. El Caribe humano será en paz si la democracia existe”, terminó diciendo.

Iván Duque recordó que su abuela era oriunda de Cartagena y que le enseñó a amar al Caribe, lugar donde dijo pasó muchos ratos agradables. Su discurso no estuvo enfocado directamente en la región, sino que lo hizo de manera general y habló de las propuestas que tiene para todo el país.

“Esta costa Caribe colombiana quiere ser parte de un país grande, alegre y próspero. Y esa Costa y ese país quieren tener legalidad, quieren el triunfo de la Ley, quieren que todo el que esté al margen de ella tenga sanción, quieren sentirse seguros en las calles, quieren derrotar la corrupción. Ese país y esa costa Caribe también quieren emprendimiento, quieren un país donde haya industrias creativas, energías renovables, agroindustria, donde tengamos turismo, ecoturismo y bioturismo”, afirmó.

Agregó que “ese país de emprendimiento y legalidad quiere construir equidad; que en el sistema de educación prescolar, jornada única, doble titulación, acceso gratuito para los bachilleres; quiere tener un sistema de salud donde saquemos a las EPS, porque no las vamos a remunerar más por el número de afiliados sino por la calidad del servicio”.

“Un país donde la cultura sea para todos, que ningún nuños este privado de ella. Aquí hay folclore, creatividad, aquí hay talento. To quiero ser el presidente de ese futuro de Colombia. Donde no nos quedemos en esos debates anquilosados de los años 80 y 90 de izquierda y derecha sino que miremos decididamente hacia el futuro”, terminó diciendo.

Por su parte Germán Vargas Lleras nombró lo que ha hecho durante su carrera política. “Ninguno de ustedes (refiriéndose a los demás candidatos) ha hecho algo por la región Caribe”.

(Lea aquí: El primer gran debate presidencial se cumplió sin mayores controversias)

“Cuando he tenido la oportunidad de servirle a esta región lo he logrado: 40 mil viviendas gratuitas. Le dimos techo a gente del Caribe que jamás tuvo la oportunidad de tener un techo propio; 700 proyectos en materia de acueductos y alcantarillados, están hoy terminados. Barranquilla en estos tres años puso en marcha el nuevo Puente Pumarejo, canalizamos los recursos para termina la 38, la primera y segunda circunvalar y en los próximos meses se va a inaugurar el viaducto más largo de Colombia que va a unir a Cartagena y Barranquilla. En el Caribe se han invertido 30 billones de pesos”, destacó.

Y terminó diciendo que así como lo hizo como vicepresidente, cuando él sea mandatario en propiedad hará mejoras para todo el Caribe colombiano, especialmente en los temas de salud y educación.

Sergio Fajardo, por su parte, habló primero de Colombia y de las bondades y riquezas que tiene y que si se administran bien puede convertirse en un país próspero y productivo con igualdad para todos los sus ciudadanos.

“Y el Caribe dentro de ese país, dentro de esa diversidad cultural que tiene Colombia, tiene tres condiciones de manera exuberante. Tiene todas las riquezas. Esta es la tierra de la creatividad y de la libertad, estoy hablando de toda Colombia, y por eso quiero ser presidente y trabajar con el Caribe para que vayamos dejando atrás todos esos elementos que han impedido que esa riqueza que se tiene se convierta en riqueza social. Y tiene que ver con la violencia, que a una región que por naturaleza es pacífica, porque le Caribe no ha sido violento, llegó de la mano del paramilitarismo y de la corrupción, lo que le ha fallado es el liderazgo político, con excepciones, por supuesto, de personas muy destacadas. Y se tiene que luchar porque con toda esa riqueza para ponerla al servicio de la sociedad y no tener esa desigualdades profundas como hoy las tenemos”, manifestó.

“Con toda esa riqueza, falta una palabra que aquí no se ha dicho: Educación. Con toda esa riqueza y ese talento lo que falta es educación y seguro que si lo hacemos, lo logramos, porque se puede”, terminó diciendo.

Aquí el debate presidencial en Barranquilla

TEMA ELECTRICARIBE

En cuanto al tema de Electricaribe los candidatos dieron sus posibles soluciones en caso de ser electos presidentes de Colombia.

El primero en abordarlo fue Humberto De La Calle, quien dijo que actualmente hay una frustración en la Costa por el pésimo servicio de energía. “El número de interrupción del servicio es veinte veces mayor que el del resto del país. Para acabar con eso se requiere un nuevo operador con musculo financiero; no podemos abandonar a la región Caribe a la suerte de Electricaribe y del que la suceda, esto exige inversión nacional. Dicho de manera clara y categórica, no hay que esconderlo. La región no puede soportar, por sí sola, la situación que está viviendo. Las nuevas regulaciones son insuficientes, pensar que uno con alza de tarifas remedia este problema está pensando con el deseo y lo que va es agravar la situación de los ciudadanos de la Costa, que ha tenido que padecer una situación que es insoportable”.

Iván Duque dijo que a lo largo de los años se dejó acumular la mala prestación del servicio de energía y la falta de inversiones para promover un buen servicio. “Este Gobierno no ha dicho que el pasivo es de siete billones de pesos que se tienen que pagar en los próximos años y hasta que eso no se pague no podrá llegar un nuevo operador. Por eso lo que necesitamos hacer acá con claridad es el saneamiento financiero en primer lugar, y segundo, si queremos que lleguen los operadores de buena calidad que hay en el país, que son públicos, nos toca tomar una decisión: permitir que empresas públicas nacionales que han hecho bien las cosas, que participen en el mercado nacional y permitir la llegada de extranjeras que se lleven el capital colombiano sin hacer las inversiones que se necesitan”.

Germán Varga Lleras sostuvo que el mal servicio que ha prestado esa empresa no permitido que la Costa haya tenido una mejor competitividad a nivel nacional, sobre todo a los departamentos de la región Caribe. “No se sabe si deben llegar uno o varios operadores, lo importante es que se tome una decisión ya. Mi llamado es a la Financiera de Desarrollo Nacional, a Clemente del Valle, para que se estructure la llegada de un nuevo operador o varios operadores y que la firma se comprometa con estándares de calidad, con indicadores que recuperen la confianza ciudadana, para que se recupere un buen servicio. No más dilación a este problema. Solución: Financiera de Desarrollo Nacional”.

Sergio Fajardo sostuvo que Electricaribe ha sido un daño para la región y su producción y desarrollo. “Los de Gas Natural no deben regresar más a Colombia, esas personas han tratado de justificar diciendo que los costeños son mala paga y esa es una falacia, porque los costeños reciben muchos servicios y pagan por esos servicios, lo que pasa es que no recibieron el servicio que se merecían, se quedaron con los recursos que había que dar para poder tener una red eléctrica que sirviera el servicio correcto y por supuesto que muchos no pagaron porque no recibían nada por su plata”.

“El Gobierno Nacional tiene que solucionar el problema que tiene con Gas Natural y ojalá que no vayamos a un tribunal internacional y después Colombia termine pagándole a los que hicieron mal las cosas. Proponemos que lleguen operadores que tengan la capacidad financiera para arreglar el daño que está hecho, trazar una ruta cuidadosa paso por paso para hacer todo el proceso de distribución y que toda persona del Caribe, como el de otras regiones en Colombia, reciban, por lejos que estén, la electricidad que se merecen”, apuntó.

El último en hablar del tema fue Gustavo Petro y dijo que no hay que salvar a Electricaribe ni que Estado se defienda de Electricaribe. “Ni lo uno ni lo otro. El Caribe tiene sol, muchos días de sol al año y yo le agrego tecnología altamente desarrollada y es transformar los trechos de cada hogar en techos de paneles solares, solo hay que cambiar la regulación y ayudar con el Estado a la familia para que ella genere su propia energía eléctrica a costo cero”.

“Esto no es populismo, puede costarle cero genera su propia energía y es convertir su propia casa en una unidad productiva, lo cual permite electrificar masivamente los medios de transporte y mejorar las ciudades¡, lo cual permite, entre otras cosas, energía en el campo de tipo social”, agregó.

“¿Cómo se saca a Electricaribe del Caribe?” Se preguntó y él mismo se respondió: “compitiendo decentemente a partir de transformar centenares de miles de techos del Caribe, hoy con tejas de asbesto cancerígenos regaladas parcialmente por políticos corruptos, por techos de paneles solares, para convertir, lo que ya en el mundo, como en Europa, Estados Unidos y China, es una realidad. La generación eléctrica distribuida con redes inteligentes y a costo marginal cero como un factor de producción y trabajo fundamental, en una de las regiones del planeta Tierra que más sol recibe por días l año en todo nuestro planeta. Es decir que el presente del Caribe colombiano es la energía solar limpia distribuida de manera gratuita”.