Debate sobre drogas terminó con enfrentamientos entre Centro Democrático y Farc

Durante el debate de control político sobre el aumento de cultivos ilícitos, que se realizó en el plenaria del Senado este martes, se presentó un fuerte cruce de palabras entre las bancadas del Centro Democrático y de las FARC, quienes se dedicaron a discutir sobre los acuerdos de paz de La Habana y sus consecuencias para el narcotráfico.

La discusión inició cuando el senador del Partido de la U Roy Barreas criticó a la senadora Paloma Valencia, porque en la exposición de sus puntos de vista en una de sus diapositivas señalaba a Colombia como responsable del flagelo de la drogadicción.

“En sus diapositivas usted puso como título que Colombia es la responsable del narcotráfico de la cocaína. No es Colombia la gran responsable senadora, Colombia es la víctima, Colombia pone los muertos por culpa de las mafias. Colombia pone la destrucción de su tejido social y de sus instituciones por cuenta de la penetración de la maldición del narcotráfico. Aquí ponemos los muertos y los consumidores norteamericanos y europeos ponen la nariz para meterse la perica. Todo colombiano sabe que si esa porquería no la compraran allá, no la venderían”, dijo Barreras.

En su intervención, el senador Barreras añadió que una de las diferencias que siempre ha tenido con el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe está relacionada con la penalización de las drogas, argumentando que el camino para solucionar dicho flagelo no está en la represión, sino en el cambio del paradigma de la guerra contra el narcotráfico.

Ante esto, Uribe, haciendo uso de su derecho de réplica, sostuvo que la oposición de Barreras a su proyecto contra las drogas era inocuo, porque siempre ha dicho que no se trata de penalizar al consumidor, sino a los jíbaros y que busca la eliminación de la dosis personal.

“Yo supe que tenía esas diferencias con el senador cuando elegimos al presidente Santos, a partir de ahí las supe. En este país tenemos el segundo crecimiento más importante del consumo juvenil de drogas. El cuento ese de que aquí producimos y en Estados Unido consumen, es un cuento que se está desvirtuando por los hechos”, añadió Uribe.

La senadora Paloma Valencia aseguró que el gobierno de Juan Manuel Santos, que acompañó Roy Barreras, decidió suspender la extradición de los cabecillas y agregó que por este motivo no se ha extraditado a Jesús Santrich.

“Ahí tienen a Santrich de las FARC, que no lo quieren dejar extraditar, a pesar de que tienen evidencia de que estaba en el negocio de la droga. Nada han hecho con el contrabando en el país, por qué senador Barreras, porque todo eso lo escondieron para darles impunidad a los terroristas de las FARC, dejando que el narcotráfico creciera”.

A su turno, Julián Gallo Cubillos, conocido como Carlos Lozada, de las FARC, sostuvo que Jesús Santrich está preso de manera ilegal en estos momentos y les pidió a los senadores mostraran las pruebas para demostrar que su compañero de partido cometió delitos relacionados con el narcotráfico.

“Jesús Sántrich hoy día está preso ilegalmente como lo ha dicho el último pronunciamiento de la Corte Constitucional, que reconoce que fue detenido sin existir pruebas. Si tienen pruebas de la vinculación, deben presentarlas, pero no hacer acusaciones infundadas porque eso constituye calumnia”, señaló.

Por su parte, el senador Carlos Felipe Mejía dijo que “desafortunadamente el grupo narcoterrosita de las FARC llegó a este Congreso sin pagar un solo día de cárcel, sin reconocer todos los crímenes que cometieron y ahora se les ocurrió, con todo el apoyo que le dio el anterior Gobierno, que ahora los criminales somos los Centro Democrático ¡Qué pena con ustedes! Violadores de niños, asesinos, reclutadores de menores, narcotraficantes, bandidos. No porque estén aquí sentados resulta que los crímenes de 50 años y la sangre derramada del pueblo no existen”.

Ante estas palabras, Judith Simanca Herrera , conocida como Victoria Sandino, y Carlos Antonio Lozada, de las FARC, aseguraron que pese a las críticas de la bancada del Centro Democrático, seguirán defendiendo su punto de vista en el Congreso de la República.