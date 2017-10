Decisiones oficiales en huelga de Avianca se ajustan a ley, dicen empresarios

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) aseguró hoy que las decisiones que han tomado el Ministerio del Trabajo y la Aeronáutica Civil con respecto a la huelga de pilotos de Avianca "se ajustan a la ley".



En un comunicado, la ANDI indicó que la convocatoria que hizo el Ministerio del Trabajo al Tribunal de Arbitramento Obligatorio para que analice las posiciones de Avianca y los pilotos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), que están en huelga desde el 20 de septiembre, "es consecuente con el carácter esencial del servicio público de transporte aéreo".



El artículo 452 del Código Sustantivo del Trabajo de Colombia dispone que procede convocarlo en los conflictos colectivos que se presenten en los servicios públicos esenciales y no hayan podido resolverse mediante arreglo directo.



La condición para convocar el Tribunal de Arbitramento Obligatorio es "el carácter esencial del servicio público y no la declaración de ilegalidad de la huelga", explicó la ANDI.



Además, agregó, "una cosa es la decisión sobre si una huelga es legal o ilegal, y otra distinta es la convocatoria de un Tribunal de Arbitramento. La declaración sobre la legalidad o ilegalidad de una huelga corresponde a las autoridades jurisdiccionales, mientras que la convocatoria de un Tribunal de Arbitramento corresponde al Ministerio del Trabajo".



El pasado 20 de septiembre la Acdac comenzó una huelga con 702 pilotos, que equivalen a la mitad de la plantilla de Avianca, alegando que buscan mayor seguridad en los aeropuertos colombianos, nivelación salarial y la reducción de sus horas laborales.



Cinco días después la aerolínea radicó ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá la solicitud de declaratoria de ilegalidad.



Entre los argumentos planteados por la compañía para que la huelga se declare ilegal figuran "vicios de procedimiento que no pueden ser desconocidos" y el hecho de que con el cese de actividades de los pilotos se han "generado serias y graves afectaciones a la conectividad y a los viajeros, así como a la economía y la competitividad nacional".



En el comunicado de hoy la ANDI también manifestó su apoyo a la decisión adoptada por la Aeronáutica Civil de Colombia que permite a las aerolíneas, en casos especiales, vincular laboralmente a pilotos extranjeros.



"Esta decisión respeta los límites establecidos por el Código de Comercio en materia de vinculación de personal nacional por parte de las empresas de transporte aéreo" y "se ajusta a la grave situación derivada de la huelga en Avianca, que está afectando el conjunto de la economía nacional", comentó la ANDI.



Finalmente, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia hizo un llamado a los pilotos para que logren con la empresa una salida negociada al conflicto colectivo.