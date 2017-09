Defensa de Musa Besaile pide que le revoquen la orden de captura

El abogado Julián Quintana, defensor del senador Musa Besaile, le solicitó esta mañana a la Corte Suprema de Justicia que revoque la orden de captura en contra de su cliente.

"Hoy verificamos en la Corte Suprema de Justicia y nos comunicaron que en efecto existe una orden de captura del senador (Besaile) con fines de indagatoria. Radicamos un oficio solicitando la revocatoria de esa orden fundamentado en el artículo 379 de la Ley 600", dijo.

Quintana consideró que la orden de captura no era necesaria. "Mi cliente siempre ha tenido una actitud objetiva y le ha demostrado a la Corte que va a comparecer. No hay riesgo de fuga, no hay riesgo que no nos presentemos", señaló. Quintana, quien fuera director del CTI, dijo que la idea de la petición "es que se revoque la captura y nos permita presentarnos al interrogatorio que hemos sido citados".

Quintana dijo que se fijó una reunión para las 4 de la tarde con el magistrado ponente del caso, Luis Antonio Hernández, "para verificar las condiciones de la entrega de mi cliente". "Vamos a verificar las garantías dado que el senador está enfermo. Una vez tengamos una conclusión nos entregaremos", agregó.

El defensor aseguró que Musa Besaile está hospitalizado en su casa, aunque dijo no saber si en Bogotá, Montería o Sagahún.

"Hay una circunstancia de salud que hay que tener en consideración pues le impide hoy en día incluso hablar. Estamos dando la cara, hablaremos con el magistrado y dependiendo de eso se coordinará la comparecencia de mi representado", dijo.

Quintana insistió en que no comparte la orden de captura y que, en todo caso, se comparecerá. "El está en su domicilio con una prescripción médica. Yo adjunté a la Corte el historial médico del senador Musa Besaile hace dos días. No son cosas que nos estamos inventando para excusarnos. La incapacidad está hasta el día viernes sujeto a una nueva verificación del médico", dijo.

Además, señaló que el tema que Besaile haya despachado a sus escoltas no tiene nada de sospechoso, sino que tiene que ver con su estado de salud.