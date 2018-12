Dejan en libertad al empresario Julio Gerlein

El Juez con Control de Garantías, Néstor Primero Segundo, dictó medida no privativa de la libertad al empresario Julio Gerlein Echeverría, a quien la Fiscalía acusa de haber sido el principal financiador de la candidata al Senado de la República, Aida Merlano, quien habría utilizado el dinero para la compra de votos y corrupción al sufragante.

Según los abogados del empresario de la construcción, los argumentos expuestos por la Fiscalía fueron rebatidos y pudieron establecer que dichas acusaciones no tenían fundamentos de base. Anotaron no tuvieron tanto acervo probatorio que hasta la misma Procuraduría no encontró méritos para respaldar la medida de aseguramiento en centro carcelario como lo había sugerido el ente acusador.

La Fiscalía durante la audiencia le imputó los delitos de concierto para delinquir, corrupción al sufragante y violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales.

Los asesores esos argumentos no fueron tenidos por el juez del caso porque no encontró acreditada la inferencia razonable de la posible autoría o participación de Gerlein Echeverría en la conducta punible que se me imputó; es decir, que había el conocimiento mínimo que exige la ley para imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad por los delitos cuya pena mínima sea de 4 o exceda de los cuatro años .

Esta decisión del juez no le impedirá salir del país al señor Julio Gerlein y no tendrá ninguna restricción, es decir que tendrá total libertad de movilización, pero seguirá vinculado al proceso que se sigue en el llamado ‘Casa Blanca’, por el que se encuentra detenida Aida Merlano de n la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.

La Fiscalía apeló la decisión que tomaron tanto el Juez como la Procuraduría y ahora el caso pasa a un juez de segunda instancia.