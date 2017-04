Denuncian al expresidente Uribe por calumnia e injuria

Ante la Corte Suprema de Justicia y por los delitos de injuria y calumnia, fue demandado este jueves el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por la senadora Claudia López.

Así lo anunció la senadora y precandidata de la Alianza Verde, quien instauró ese recursos legal ante las declaraciones del jefe de la oposición, quien aseguró, en la plenaria del Senado, que ella sigue recibiendo los beneficios de la Fundación Nuevo Arco Iris, la cual se financia con recursos del Estado.

“Usted es un parapolítico impune, nadie más en la política colombiana ha recibido más apoyo del narcoparamilitarismo y la corrupción que Álvaro Uribe y que además pretende enlodarnos con sus mentiras e igualarnos con su corrupción”, manifestó la dirigente previo a la demanda.

Consideró además que ellos, su partido no son “de su calaña, no somos de su corrupción, no hemos matado a nadie, no tenemos muertos a cuestas, no tenemos falsos positivos, nunca hemos gobernado para exportar coca desde el Palacio de Nariño como sí se hizo durante el gobierno de Álvaro Uribe”.

Hasta el cierre de esta información el expresidente y jefe del Centro Democrático no se había pronunciado al respecto.