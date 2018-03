Denuncian falta de tarjetones para las consultas interpartidistas

Por favor no se retiren de los puestos de votación hasta que lleguen las fotocopias de los tarjetones

No sólo se acaban los tarjetones de consulta, jurados en muchísimos puestos se los niegan a los electores, no habrá digitalización de los resultados. Santos no garantiza la transparencia electoral.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) 11 de marzo de 2018