Denuncian a Tu Boleta por presuntas irregularidades en el Storyland 2016

Los asesores jurídicos de la empresa All For One, firma organizadora del festival Storyland, denunciaron ante la Fiscalía General de la Nación presuntas irregularidades que se habrían presentado por parte de funcionaros de Tu Boleta en el mencionado evento.

Según señala la denuncia, los funcionarios de la empresa dedicada a la logística en la distribución de boletería habrían incurrido en delitos como fraude procesal y falsedad en documento privado.

All For One reporta que el evento musical realizado anteriormente en 2013, 2014 y 2015 habían dejado utilidades por cerca de 15 mil entradas vendidas sin mayores complicaciones, cuando el evento era realizado por otras empresas de boletería.

Sin embargo, en el evento realizado los días 2, 3 y 4 de enero de 2016 en Cartagena se habrían falsificado y duplicado entradas al evento, por lo que los días en los que llevó a cabo el festival musical se veía un lleno total, no obstante los resultados de ventas no coincidía con el aforo.

En una auditoría realizada, luego de finalizado el evento, All For One asegura que encontraron cerca de 98 boletas que habían sido duplicadas más de 80 veces. La empresa realizadora del evento denuncia que los únicos que tenían los equipos para realizar las entradas falsas era Tu Boleta.

“A los pocos días de finalizado el Festival, funcionarios de las partes All For One y Tu Boleta hicimos una reunión de cierre (…) La reunión tenía como objeto que se entregara un reporte de las boletas vendidas y del dinero recaudado. Los resultados nos sorprendieron negativamente en consideración a que nos reportan unas cifras de boletas vendidas muy contrarias a las que observamos durante el evento pues el escenario estaba totalmente lleno, y adicionalmente un abismo respecto a la boletería que se vendían históricamente con otras empresas”, señala la denuncia que ya es analizada por la Fiscalía.

En julio de 2016, la Fiscalía capturó a varios exfuncionarios de Tu Boleta, por presuntamente conformar una red de falsificadores de entradas a espectáculos como el mundial de fútbol Brasil 2014 y la última gira del grupo Rolling Stones, en este caso la empresa All For One le reprocha a la empresa no haber alertado que la Fiscalía investigaba presuntas irregularidades al interior de la expendedora.