Desbordamiento del Río La Paila deja 4 personas desparecidas en Corinto

Sobre las 6:10 de la tarde del martes se registró una emergencia en el municipio de Corinto, Cauca, a raíz del desbordamiento del río La Paila, el cual arrastró una gran cantidad de lodo, piedras y árboles, luego de un torrencial aguacero que se presentó en horas de la tarde en la parte alta de la cordillera central.

Las autoridades de la región informaron que tras la emergencia se evacuó a la comunidad hacia la vereda San Rafael, ya que la localidad se encuentra en máxima alerta por la amenaza de un coletazo del desbordamiento, el cual deja hasta el momento dos viviendas destruidas, cuatro personas desaparecidas y seis barrios afectados (La Colombiana, La Playa, Esmeralda, Carrizales, Pedregal y Vereda El Tablón).

Así mismo activaron el coliseo de la región como albergue, hasta donde han llegado seis personas que resultaron heridas en los hechos. Además, se instaló la sala de crisis en el comando de bomberos de Corinto, mientras que el hospital no se encuentra habilitado por el alto riesgo por su cercanía al río. Hasta el momento hay 60 familias afectadas y aproximadamente unas 300 personas damnificadas.

“Evacuamos a las familias para prevenir afectaciones a la comunidad. Por el momento no tenemos reporte de las veredas ubicadas en las estribaciones de la cordillera, porque no hay comunicación y no contamos con el servicio de energía”, explicaron integrantes del organismo de socorro.

Según señalaron, el hospital no está en capacidad de atender a las personas por la falta de fluido eléctrico y porque también está inundado, “ya se alertaron a los organismos de socorro de Florida y Cali, en el Valle, para que también vayan evacuando a las familias asentadas en la ribera de este río”.

Los bomberos, además, están ayudando a varias familias que quedaron atrapadas en sus viviendas, ya que las aguas obstruyeron las entradas a las mismas. Los habitantes afectados se ubican en áreas públicas como parques. En Miranda, también hay tres barrios completamente inundados.

Según el gobernador del resguardo de Corinto, Hilario Güejía, los integrantes de la guardia indígena están ayudando a los habitantes de las veredas a evacuar y a trasladarse hacia el casco urbano.

La Gobernación del Cauca, a través de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastre, accionó los protocolos de emergencia y atención en la zona. Bomberos de Santander de Quilichao y Caloto se desplazan a Corinto para apoyar en la emergencia.

Esta es la segunda emergencia de esta característica que se presenta en el Cauca. La semana pasada una avalancha por la crecida de la quebrada San Andrés de Pisimbalá, causando la muerte de una persona y la destrucción de seis puentes peatonales y vehiculares del municipio de Inzá, oriente del departamento.