Deslizamientos y lluvias, principales preocupaciones en Hidroituango

Un nuevo reto enfrenta, por estos días, el proyecto Hidroituango: los próximos tres meses serán los de lluvias más intensas en la zona donde se adelantan las obras y eso podría activar los movimientos de tierra.

Así lo confirmó Juan Carlos Gallego, coordinador de obras civiles principales de Hidroituango, quien aseguró que la cuenca media del río Cauca (donde está ubicada la presa) tiene un regimen pluviométrico unimodal. “Es decir, solo tenemos un periodo lluvioso en junio, julio y agosto (...) En los últimos días ha habido precipitaciones fuertes en el área del proyecto”.

Según Gallego, el invierno entró con fuerza en la zona; al punto que en un solo día (la semana anterior) cayeron 80 milímetros de agua; es decir, una tercera parte de lo que usualmente llueve durante todo el mes.

Caudales bajando

La situación aguas arriba del embalse, no obstante, es diferente. El verano llegó a muchas zonas y por eso la cantidad de agua que está llegando hasta la presa es menor. Como consecuencia, el embalse aún no ha llegado al nivel del vertedero (cota 401).

Según los reportes de EPM, hoy el agua acumulada está en la cota 393,7; eso quiere decir que en los últimos cinco días bajó 2,24 metros. “Hay disminuciones importantes en la afluencia de agua, esperables para esta época del año. Por la estación de (monitoreo de) La pintada está llegando un caudal de 700 metros cúbicos de agua por segundo (m3/s) y en la de Olaya registramos 950 m3/s. Esos son caudales inferiores a las descargas que tenemos por los túneles de la casa de máquinas (1.105 m3/s)”, dijo Gallego.

Monitoreo permanente

Con ese panorama: verano aguas arriba e invierno en la obra, la atención de EPM está centrada en aumentar el lleno prioritario de la presa (está en 413 metros sobre el nivel del mar y debe subir a 415) y vigilar la montaña donde hubo desprendimientos de tierra en los últimos días.

Para eso la empresa instaló un centro de monitoreo técnico que sigue, minuto a minuto, la situación en cada uno de los componentes del proyecto.

Luis Alberto Sierra, coordinador de ese centro, explicó que el sitio fue creado para integrar toda la información geotécnica, de caudales, hidrometría, radares de monitoreo de la presa y todos los sitios vulnerables de construcción del proyecto. “La información recopilada es analizada por especialistas en geología, hidrometría e ingenieros civiles que determinan si es necesario emitir una alerta” .

LO QUE HAY Y LO QUE FALTA

· El centro de monitoreo cuenta con un radar por interferometría (mide la topografía e interferencias), ayudas de hidrometría (mide caudal, volumen, fuerza y velocidad del agua), instrumentación geotécnica y sistema de monitoreo con cámaras, etc.

. Alberto Arias, geomorfólogo de la U. Libre de Bruselas dijo que al proyecto le falta más claridad técnica. “Los ingenieros no han hablado, EPM no ha dicho exactamente qué está midiendo y no sabemos el estado del subsuelo o los valores de la filtración en la presa”.