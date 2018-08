Desplome de ascensor en Palacio de Justicia es una tragedia anunciada: Asonal

Diego Achinte, miembro de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de Rama Judicial, Asonal en Cali, aseguró que anteriormente ya habían denuncias sobre las fallas que presentaba el ascensor que se desplomó este miércoles y que dejó dos personas muertas y otros cuatro lesionados. (Lea aquí: Desplome de ascensor en Palacio de Justicia de Cali deja un muerto)

"Esto es grave para la ciudadanía, para todos, no se puede pasar por alto, es algo que podía haberse previsto, no se puede repetir, no se puede quedar en una estadística", dijo Achinte.

"Aquí hay informes de la Procuraduría, ya presentaban fallas, son situaciones que ya habíamos denunciado, hasta lo dijimos en una asamblea que ojalá no pasarán estas cosas y lamentablemente sucedió", agregó.

El funcionario lamentó los hechos y aseguró que este incidente se suma al doloroso hecho en el que un carro bomba explotó hace diez años frente al Palacio de Justicia y que dejó 4 personas muertas, 26 heridas y pérdidas incalculables.

"Ya no solo es el atentado de las Farc, ahora son estas personas, queremos hacer visible esto, queremos que las autoridades den parte de tranquilidad a la ciudadanía", dijo.

Asonal convocó este jueves a una asamblea en la plazoleta del Palacio de Justicia y cesaron sus actividades hasta que se esclarezcan los hechos.

"La vida y la seguridad de trabajadores y usuarios de la justicia debe ser una prioridad. No hay condiciones para ingresar a trabajar, entre tanto no se aclare la causa del desplome del ascensor; y hasta no tener garantía de no repetición, porque estamos en riesgo latente", dice un comunicado de la Asociación.