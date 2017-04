Uber espera decisiones de Congreso y Tribunal

El Congreso de la República y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tienen en sus manos dos decisiones fundamentales sobre el futuro de la plataforma de transporte Uber.

En la Cámara de Representantes se discutió el proyecto de ley de iniciativa ciudadana que busca crear “el servicio privado de transporte y su intermediación a través de plataformas tecnológicas”. Esto, con el fin de “ofrecer al usuario mayor seguridad, calidad en el servicio, y pago por medios electrónicos”.

Para presentar el proyecto, ciudadanos recogieron más de tres millones de firmas con las que fue presentado el texto, luego de que el Ministerio de Transporte afirmara que la operación de Uber es ilegal y presentara una demanda que está por definirse en este momento en el Tribunal. De fallarse a favor de la cartera, la plataforma sería bloqueada.

Para Daniel Quintero, viceministro de las TIC, “se dice que Uber está utilizando el espectro de forma irregular y hay que recordar que esta es una aplicación, un software, y los software no usan el espectro”, por lo que el Ministerio no “puede violar la ley bloqueándola. Las aplicaciones no son legales ni ilegales y hay que respetar el principio de neutralidad de internet, por lo que la cartera no puede bloquear la app”.

La cartera dirigida por Jorge Eduardo Rojas expresó en un comunicado de prensa que se debe insistir en los “derechos colectivos relacionados con la utilización y defensa de los bienes de uso público (espectro electromagnético), derechos de los usuarios y a la libre competencia económica”.

Sin embargo, Uber podría tener un salvavidas, en caso de que el Tribunal falle a favor del Mintransporte, con el proyecto de ley, aunque el representante, Carlos E. Guevara, ponente del proyecto, manifestó que la aplicación se beneficiaría en caso de que el texto sea aprobado antes de que se dicte la medida cautelar.

Según abogados constitucionalistas, una decisión del Congreso está por encima de un dictamen de un tribunal, pero el veredicto no sería retroactivo.

“Uno de los puntos importantes de este proyecto es que ya hay una ponencia negativa de archivo, lo que hace que el trámite se vuelva muy difícil, en cuanto a la regulación de Uber y otras plataformas digitales”, le manifestó a este medio el congresista, quien agregó que en la Comisión han encontrado que “este es un proyecto que tiene muchos vicios de legalidad”.

El legislador también expresó que “se tienen que acomodar al ordenamiento jurídico existente. Bienvenida la plataforma, pero respetando al ley”.

Este no sería el primer, ni el último lío legal que enfrenta Travis Kalanick, CEO de la plataforma, pues en el pasado ya ha tenido que enfrentar estos casos en muchos países, algunos con mejores resultados que en otros, como por ejemplo en México o Brasil, en donde sí se pudo regular la plataforma. Aunque en otras naciones, como Francia y España, ha sido duramente castigada. Además, la nueva ley de taxis hizo que la app cerrara en Dinamarca la semana pasada.

Sobre este tema, Kalanick ha señalado que “en Uber tenemos esta cultura que llamamos mentalidad de campeones. No siempre significa ganar. Se trata de poner todo lo que uno tiene en el campo de juego (...) Y si uno es derribado hay que superar la adversidad”. Uber aseguró que “es muy desafortunado que la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes decidiera ignorar la voz de más de tres millones de Colombianos que ejercieron su derecho democrático de proponer nuevas leyes”.

SIC DIO CONCEPTO FAVORABLE AL PROYECTO DE LEY

Tras la solicitud que hizo el representante Guevara para que la Superintendencia de Industria y Comercio hiciera un pronunciamiento sobre el proyecto, esta entidad anotó que “en algunos aspectos, la propuesta legislativa es positiva para promover la libre competencia económica en el servicio privado de transporte”.

Además, la SIC agregó que “exigir que estas plataformas tecnológicas presten el servicio exclusivamente a las empresas de transporte y que no lo puedan hacer directamente a los usuarios, podría inhibir el desarrollo de innovaciones que faciliten la solución de fallas” .