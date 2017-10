Devuelven a 'Ñoño' Elías al pabellón Ere sur de La Picota

Seis días después de que fuera trasladado a un patio de Alta Seguridad, el Inpec devolvió al senador Bernardo Miguel Elías Vidal al pabellón ERE SUR de La Picota, que es conocido por ser el lugar donde van detenidos los funcionarios públicos.

El traslado de vuelta lo hizo el Inpec, luego que la defensa del Senador Elías Vida interpusiera varias acciones judiciales, por estar en desacuerdo con ese traslado.

Entre los argumentos de la defensa estaba que la Corte Suprema de Justicia había dicho que Elías debía estar en dicho pabellón.

Además, se había cuestionado que la orden de traslado viniera del Ministerio de Justicia, tal y como aparecía en la resolución del Inpec.

El senador Elías se había mostrado inconforme por ese traslado: “Estoy en un sitio inhumano. Me metieron en un sitio que no tiene colchón siquiera. No sé por qué el Inpec abusa de esta forma y me manda a un sitio inhumano, sin las mínimas condiciones para estar", había indicado.