Día del Hombre, ¿por qué en Colombia se celebra en marzo?

Por: Vanes Restrepo

Aunque no hay grandes campañas comerciales para vender flores, tarjetas o dulces, en Colombia se celebra este domingo el Día del Hombre.

En el país la celebración está ligada al Día de San José que la Iglesia Católica conmemora cada 19 de marzo. Según la Arquidiócesis de Medellín, a San José se le celebra como “como patrón de los trabajadores y de la Iglesia universal, ejemplo de padre, ya que no era el papá biológico de Jesús, pero fue escogido por Dios para criar a su hijo”.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Dane, en Colombia hay 49,1 millones de personas y 49,3 por ciento de ellos (o sea 24,3 millones) son hombres.

En Antioquia por ejemplo, los hombres también son menos: de 6,6 millones de habitantes, apenas 3,2 millones son hombres. Las mujeres componen el 51 por ciento de la población antioqueña.

A pesar de eso, este domingo no hay campañas para la protección de los derechos masculinos. Pero eso no quiere decir que no existan. 70 países del mundo han adherido al Día Internacional del Hombre que la ONU reconoce oficialmente para el 19 de noviembre y es en esa fecha cuando más campañas con temáticas específicas de interés para ellos se promueven.

La de 2016 fue para detener el suicidio masculino, pues según datos de la Organización Mundial de la Salud, hay tres casos de hombres por cada uno de mujeres. En 2015 las campañas se enfocaron en los derechos reproductivos de los hombres, promoviendo información sobre métodos de control de natalidad, pruebas de paternidad y sexualidad saludable.

Incluso en muchos países se promueve el “movember”, palabra que sale de las inglesas moustache (bigote) y november (noviembre). Con ella se invita a los hombres a dejarse crecer el bigote y destinar el dinero que gastarían en barberías para chequeos médicos. Lo que se busca, en últimas, es crear consciencia sobre el cáncer de próstata.