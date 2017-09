Diálogos Avianca-ACDAC están rotos, la aerolínea reanudará la venta de tiquetes

Pocas horas después de que el Tribunal Superior de Bogotá rechazara la demanda con la cual la aerolínea Avianca pretendía se declarara la ilegalidad de la huelga de pilotos sindicalizados en Acdac, la compañía aérea subsanó las inconsistencias relacionadas con la falta de documentos de soporte y de inmediato radicó de nuevo la acción.

La respuesta de Avianca se dio luego de que el magistrado Eduardo Carvalino Contreras fijara un plazo de hasta cinco días para que se completaran los documentos faltantes y fueran entregados. Uno de los argumentos expuestos por la aerolínea en el recurso jurídico, es que el transporte aéreo es un servicio público esencial, que incide directa e indirectamente en la dinámica social y económica del país.

Esta protesta ya completó una semana desde que cerca de 700 pilotos decidieron declarar la huelga y no trabajar.

Una semana después, y tras varias reuniones entre las partes, las posiciones parecen irreconciliables. Por lo menos así lo deja ver el mayor accionista de la compañía, Germán Efromovich, quien señaló que a las 12:00 de la media noche de este martes se vencieron los plazos para que los pilotos decidieran si aceptaban o no las propuestas de negociación propuestas por la compañía.

Entre dichas posibilidades se habló de un 28 % de incremento para los aviadores, el incremento de la licencia de maternidad que iría hasta seis meses, entre otras prerrogativas, como lo era un millón de pesos para la compra de una tableta.

“A media noche se venció el plazo para que Acdac aceptara la propuesta que les hicimos. Ya no hay condiciones para seguir con esta farsa. Desde que abrimos las vacantes para contratar nuevos pilotos, se han presentado 1800 colombianos, entonces, no entendemos por qué si ellos quieren entrar en la compañía, este grupo sigue empeñado en rechazar nuestras propuestas”, dijo Efromovich.

El empresario agregó que la compañía no se va a volver a sentar en la mesa si no se levanta la huelga y hay un árbitro que vigile las negociaciones. También afirmó que ya hay dos aviones brasileros con pilotos de la misma nacionalidad apoyando la operación en Colombia y que se va a contratar nuevo personal para suplir las faltas que hay hasta el momento. “Si entran pilotos, es porque salen otros, y quienes salen son los que no están trabajando”, afirmó Efromovich.

En las últimas horas el presidente del Senado, Efraín Cepeda Sarabia, hizo un llamado al sindicato de pilotos de la aerolínea Avianca y a las directivas de la empresa, para que flexibilicen las posiciones en la negociación del conflicto laboral para que el país retome sus actividades.

“Si con el ELN, que es un grupo al margen de la Ley y que tanto daño le ha hecho al país, se logró implementar una tregua de 100 días mientras se dialogaba, no veo porqué no se pueda hacer una pausa en el conflicto laboral para que las partes retomen los diálogos sin afectar a los colombianos”, enfatizó el presidente del Congreso.

El representante a la Cámara, David Barguil, también se pronunció al respecto y afirmó que "la situación no da más espera y tenemos que empezar a tomar medidas de fondo. Propongo implementar una ley de seguridad interior del Estado, que la han aplicado en Chile, tanto gobiernos de derecha como el actual socialista, y tipifica como delito el hecho de que unos pocos paralicen el transporte terrestre, fluvial o aéreo, afectando a la mayoría de ciudadanos".

AVIANCA REABRIÓ LA VENTA DE TIQUETES

La aerolínea anunció que a partir de mañana jueves reabrirá la venta de tiquetes, tanto para vuelos nacionales como internacionales. Los hubs de Lima y San Salvador operan con normalidad.

"Tras analizar la información de los vuelos operados durante estos días de contingencia, la Aerolínea ha decidido abrir paulatinamente las ventas, para atender las necesidades de los pasajeros", afirmó la compañía a través de un comunicado.

DATO

Por cuenta del paro han sido cancelados en estos siete días 1690 vuelos nacionales y han resultado afectadas 162.080 viajeros, según el más reciente reporte de Avianca.