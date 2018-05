"Voy a trabajar para ganarme el derecho de ser su presidente": Duque

Así como pasó el 11 de marzo, este 27 de mayo los resultados le madrugaron a los seguidores de Iván Duque. Pasados pocos minutos después de las cuatro de la tarde y con los primeros boletines ya emitidos, unas cincuenta personas que estaban solitarias en el salón dispuesto en el Centro Empresarial El Cubo, dieron los primeros de cientos de gritos por el triunfo de su candidato.

Y mientras la Registraduría entregaba más boletines, el salón acondicionado -que es usualmente la cancha de baloncesto de Colsubsidio- se fue llenando y en cuestión de una hora ya estaba casi que colmando con unas mil personas que llegaron a esperar a Duque y su fórmula vicepresidencial, Marta Lucía Ramírez.

La emoción no paraba. Por un lado, con los constantes resultados que daba la Registraduría y que se reproducían en las grandes pantallas dispuestas; por otro lado, con los gritos que volvían y volvían al ver los videos de los cientos de manifestaciones del candidato en sus giras por el país.

Las caras conocidas empezaron a llegar y las declaraciones de los ganadores no demoraron. Uno de los primeros en hablar fue Carlos Holmes Trujillo, con quien compitió Duque hasta noviembre del año pasado en la consulta interna de su partido Centro Democrático.

Muy temprano, igualmente, se unió al tren de la victoria el exprocurador Alejandro Ordóñez, quien también compitió con Duque, pero en la consulta interna del 11 de marzo pasado. Ordóñez, con una felicidad extrema, dijo en una entrevista por la cadena internacional CNN que este era el triunfo de un país que reclama justicia en especial con el tema de la impunidad a las Farc.

También llegaron los hermanos Moreno de Caro, Carlos e Issacc, que con su inconfundible vestimenta de amarillo, resaltaba en sus camisetas el nombre de Iván Duque.

La música no sólo se escuchaba en los videos que de forma persistente repetían el eslogan de la campaña. En la mitad de salón, cinco jóvenes primero y luego más de una docena empezaron a cantar acompañados por uno de ellos que interpretaba el acordeón.

Y mientras una hora y media antes el salón estaba sólo, a las seis de la tarde ya estaba repleto, incluso una zona VIP que se adaptó en la parte de adelante a la que fueron llegando senadores, representantes, dirigentes políticos como Francisco Santos y la excandidata Viviane Morales.

Los cuatro ascensores que conducían al cuarto piso ya no daban abasto. En la calle, en la céntrica Carrera 30, había más de 200 personas que esperaban ansiosas para ingresar y ver a su ganador. Pocos tuvieron éxito, incluso ni con la palanca del político de turno pudieron lograr el cometido.

Y lo esperado para ese millar de personas llegó a las 7:40 de la noche cuando el candidato llegó a dar su discurso. Y si bien el ánimo seguía, los vivas y aplausos bajaban y subían.

Acompañado de su familia y de su compañera a la vicepresidencia, Marta Lucía Ramírez, Duque no demoró mucho en hablar y de inmediato empezó a dar los agradecimientos. El que dirigió a su jefe político, el expresidente Álvaro Uribe, duró casi un minuto.

Tampoco perdió tiempo para empezar a tender puentes con sus adversarios, de quienes dijo “ellos nunca serán mis enemigos”. Pero mientras saludaba a Gustavo Petro, a quien invitó a un debate abierto y limpio, el publico no lo dejó seguir hablando y gritaba “y no se me da la gana una dictadura como la cubana”.

Luego volvió a contar a sus seguidores las bases de su programa, en el que insistió que enfrentará a la corrupción, que no gobernará con espejo retrovisor y que será el gobierno del futuro de Colombia.

Y en el tono que le ha identificado en la campaña, Duque aseguró que “en esta segunda vuelta trabajaré para ganarme el derecho de ser presidente”, e invitó a que se haga con amor por Colombia y no con resentimiento, con sentido de unidad y no con lucha de clases.

En medio de gritos de “oeee, oeee, Duque, Duque”, el aspirante presidencial salió a seguir construyendo el camino que él espera lo lleve a la Casa de Nariño.