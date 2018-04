Ecuador y Colombia convocan consejo permanente de OEA para este viernes

Luego de la reunión bilateral entre las cancillerías y los ministerios de Defensa de Colombia y Ecuador, ambos países comunicaron que convocaron al consejo permanente de la OEA este viernes en Washington, para hacer un llamado de corresponsabilidad por el asesinato de los tres ciudadanos ecuatorianos a todos los países.

“Se ha pedido que se convoque a un consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), este viernes en Washington para informar a todos los países del hemisferio la situación de nuestra frontera, pero también para hacer un llamado a la corresponsabilidad, porque el crimen trasnacional y el narcotráfico es una responsabilidad mundial y hemisférica. No solamente es un tema que le compete a Colombia o Ecuador. Es una acción conjunta y coordinada que se requiere a nivel continental y a nivel mundial”, dijo la canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa.

Espinosa agregó que por parte de la Cancillería ecuatoriana se han realizado “todas las acciones internacionales que ameritan en este caso”, y que se le ha otorgado la autorización a la Cruz Roja para que actúe en la recuperación de los cadáveres de los periodistas asesinados por un grupo disidente de las FARC, comandado por alias ‘Guacho’.

El ministro de Defensa ecuatoriano, Patricio Zambrano, sostuvo que las estructuras mafiosas no se van a apoderar de ambos países. “Reafirmamos que nuestro enemigo común es ‘Guacho’. Lo vamos a atrapar y vamos a llevarlo a la justicia. No vamos a permitir que en nuestro país el miedo trate de empoderarlo. No se va a permitir que la delincuencia se apodere de nuestro país”, añadió.

Zambrano hizo un llamado a la sociedad civil para que entiendan que su enemigo es ‘Guacho’. “Debemos enfrentar al enemigo real que es alias ‘Guacho’, quien asesino y que es quien secuestró a nuestros tres compatriotas”.

Por su parte, el ministro de Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas, afirmó que respalda la gestión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para la recuperación de los cuerpos.

“Hemos visto el comunicado de la Cruz Roja para la facilitación de la recuperación de los cuerpos. Es por eso que nos dirá el CICR cuándo y dónde tienen las coordenadas de localización de esos cuerpos y qué requieren del Gobierno colombiano o del Gobierno ecuatoriano para que su cooperación sea exitosa y expedita. Las coordenadas de localización son una exigencia primaria”, dijo.

Villegas ratificó que los autores y culpables del secuestro y asesinato de los tres ecuatorianos son alias ‘Guacho’ y sus hombres. “No hay que buscar otros responsables. Quien secuestra asume la responsabilidad de la vida de los secuestrados”, manifestó.

El ministro añadió que desde este martes se empezará a hacer la comisión binacional fronteriza en Quito y que, posteriormente, se hará en Esmeralda. En las comisiones estarán las Fuerzas Armadas de ambos países para coordinar acciones e información de frontera.

La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, agregó que en las próximas horas se pondrá en funcionamiento una plataforma de información binacional en la que se controle quién entra o sale de ambos países. Las autoridades tendrán conocimiento de los antecedentes judiciales y penales de quienes atraviesen estos territorios.

“El Gobierno no dejará solo a Ecuador y seguirá luchando contra el narcoterrorismo. Las relaciones con Ecuador son privilegiadas y en este momento más que nunca”.