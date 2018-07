El 58% de los municipios del país no cuentan con control de tránsito

Un estudio de la Superintendencia de Puertos y Transporte en conjunto con la Universidad Nacional reveló que el 58 % de los 1.122 municipios del país no cuentan con control al tránsito y transporte. Sin embargo, la preocupación es que en estas poblaciones se está presentando el 13 % de las muertes por accidentes de tránsito del país.

“Con este estudio queremos poner sobre la mesa a estas autoridades ya sean gobernadores y alcaldes la evidencia de un problema y mirar qué vamos a hacer porque es que la accidentalidad es un problema de todos los colombianos. Tenemos que tener conciencia de esto porque está es la segunda guerra que vamos a librar porque ya acabamos de firmar la paz y ahora tenemos una guerra en las vías en donde ya está muriendo más gente por accidentes de tránsito que por las confrontaciones armadas, y esa es la preocupación”, indicó Javier Jaramillo, Superintendente de Transporte.

En ese sentido, son 653 los municipios del país en donde actualmente no se está realizando el control a la documentación, al estado de embriaguez, al exceso de velocidad, a las maniobras peligrosas, a las condiciones técnico-mecánicas de los vehículos, entre otros.

"En 2016 logramos unos recursos para realizar este estudio que nos arrojó unos resultados importantes con el que buscábamos ver realmente en cuántos de los municipios del país existía el control al tránsito y transporte, en donde encontramos que en 653 poblaciones no hay un control operativo lo cual corresponde al 58 % de los municipios del país", indicó Jaramillo.

Los departamentos con la menor cobertura en el control de tránsito son Boyacá con 100 municipios, seguido de Santander (64), Nariño (50), Antioquia (45), Bolívar (35) y Norte de Santander (32).

En estudio también evidenció que en estas poblaciones se han registrado 856 muertes por accidentes de tránsito que representan el 13 % de las víctimas fatales por siniestros en el país. Sin embargo, la preocupación, según la entidad, es que en estos municipios habitan cerca de 17.6 % de la población colombiana.

“A partir de los resultados quisimos hacer una propuesta de cómo se puede implementar algún tipo de organismo ya sean secretarías de tránsito, convenios de Policía o algunas personas que estuviera haciendo el control al transporte y tránsito de estos municipios”, explicó.

El funcionario también reconoció que este tema se viene presentando, en algunos casos, por la falta de presupuestos y por la falta de voluntad política de los alcaldes y gobernadores para crear una entidad o suscribir convenios con otros municipios y realizar de esa forma el control operativo de tránsito en sus territorios.

El estudio también permitió crear una serie de propuestas para avanzar en el control de tránsito en estos municipios, en los cuales 40 de ellos podrían crear su propio organismo de tránsito, 260 podrían tener una cobertura de control departamental, es decir, que existan unos convenios a nivel departamental y municipal, y en 353 municipios se deberían facilitar los recursos y asesoría para implementar la entidad de control.

“Lo que queremos con este estudio es poner el problema sobre la mesa y buscar las soluciones porque esto no se hace de la noche a la mañana y crear una secretaría de tránsito no es fácil por la falta de conocimiento y de presupuesto. Tenemos que entender que la Policía de Tránsito no cuenta con los uniformados necesarios para atender a todas estas poblaciones y ahí es donde debemos pensar en los modelos para implementar”, explicó el Superintendente.

Ante estos resultados, la Superintendencia, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional vienen evaluando algunas medidas y recomendaciones para modificar y actualizar algunos conceptos para facilitar la implementación de estos organismos de tránsito en el país. Además también se está diseñando otras estrategias para avanzar en la seguridad vial y crear conciencia no solo en los mandatarios sino también en los conductores, de contar con un control a los vehículos y respetar las normas de tránsito en sus territorios.

Por departamentos

Antioquia: El Bagre, Zaragoza, Buriticá, Caramanta, Dabeiba, Mutatá, Pueblorrico, San Juan De Urabá, Uramita, Yondó (Casabe), Puerto Nare, San Pedro de Uraba, Nechí, Ituango, Anorí, Peñol, Támesis, Jardín, Ebéjico, Peque, Granada, Liborina, Angelópolis, Campamento, Briceño, Yali, Argelia, Caicedo, Sabanalarga, Anzá, Toledo, Guadalupe, San Andrés, Montebello, Heliconia, Vigía Del Fuerte, Murindó, Caracolí, Armenia, Carolina, San José de La Montaña, Alejandría, Olaya, Concepción, Abriaquí.

Bolívar: María la Baja, San Pablo, Calamar, Cicuco, Mahates, San Jacinto, Santa Catalina, Talaigua Nuevo, Zambrano, Cantagallo, Pinillos, Achí, Tiquiso, Morales, Simití, Villanueva, Arenal, Rioviejo, Barranco de Loba, San Martín de Loba, Turbaná, Altos del Rosario, San Jacinto del Cauca, San Estanislao, San Fernando, Córdoba, Hatillo de Loba, Regidor, Arroyohondo, Margarita, El Peñon,Soplaviento, San Cristóbal, Montecristo, Norosí.

Córdoba: Tuchín, San Pelayo, San Bernardo Del Viento, San Antero, San Andrés de Sotavento, Puerto Escondido, Pueblo Nuevo, Cienaga De Oro, Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador, Buenavista, Chimá, Cotorra, Los Córdobas, Momil, Moñitos, Purísima, San Carlos, Ayapel, Valencia, Canalete, San José De Uré.

Caldas: Aguadas, Filadelfia, La Merced, Marmato, Norcasia, Pácora, San José, Victoria, Marulanda.

Magdalena: Zona Bananera, Sitionuevo, Pueblo Viejo, Ariguaní, Algarrobo, El Retén, Guamal, Nueva Granada, San Sebastián de Buenavista, San Zenón, Pedraza, Pivijay, Santa Ana, Sabanas de San Angel, El Piñón, Pijiño del Carmen, Chivolo, Santa Bárbara De Pinto, Tenerife, Concordia, Zapayán, Remolino, Cerro de San Antonio, Salamina.

Norte de Santander: Tibú, Bochalema, Bucarasica, Cácota, Chinácota, Chitagá, Gramalote, La Esperanza, Labateca, Lourdes, Mutiscua, Pamplonita, Puerto Santander, San Cayetano, Santiago, Sardinata, Silos, Toledo, Villa Caro, Teorama, San Calixto, El Carmen, Cáchira, El Tarra, Hacarí, Arboledas, Salazar, La Playa, Cucutilla, Ragonvalia, Herrán, Durania.

Valle del Cauca: Calima, El Cairo, La Cumbre, La Victoria, Obando, Restrepo, Trujillo, Alcalá, El Águila, El Dovio, Versalles, Argelia, Ulloa.

Santander: Puerto Wilches, Barichara, Betulia, Bolivar, Capitanejo, Landázuri, Los Santos, Mogotes, Onzaga, Puerto Parra, San Joaquín, Simacota, Tona, Villanueva, El Carmen de Chucurí, Suaita, Zapatoca, La Belleza, San Andrés, Sucre, Coromoro, Guaca, Florián, Cerrito, Albania, Matanza, Concepción, Molagavita, El Peñón, La Paz, Chipatá, Gámbita, Carcasí, Ocamonte, Guadalupe, Valle de San José, Santa Helena del Opón, San José de Miranda, Páramo, San Benito, Güepsa, Guavatá, Palmar, Contratación, Suratá, Enciso, Jesús María, Chima, Confines, Charta, Encino, Vetas, Cabrera, Hato, San Miguel, Macaravita, Palmas del Socorro, Galán, Guapotá, Santa Barbara, California, El Guacamayo, Cepitá, Jordán Sube.

Tolima: Venadillo, Carmen De Apicalá, Coello, Coyaima, Flandes, Herveo, Icononzo, Natagaima, Saldaña, San Luis, Suaréz, Rioblanco, Ataco, Anzoátegui, San Antonio, Villahermosa, Cunday, Falan, Palocabildo, Dolores, Prado, Ambalema, Casabianca, Valle de San Juan, Roncesvalles, Piedras, Murillo, Alpujarra, Santa Isabel.