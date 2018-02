El audio de Uribe Vélez sobre las interceptaciones de la Corte

Obtuvimos el audio de las interceptaciones que hizo la Corte Suprema de Justicia en el marco de la investigación que se adelantó sobre las supuestas actuaciones irregulares que habría hecho Iván Cepeda en sus entrevistas en cárceles del país a integrantes de grupos paramilitares.

En el marco de esa investigación, como se sabe, la Corte le archivó la investigación a Cepeda al indicar que esto fue parte de su labor como congresista y ordenó investigar al senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos contra Iván Cepeda.

En medio de la investigación, la Corte interceptó las comunicaciones de Juan Guillermo Villegas, quien sostuvo una reunión con Uribe en octubre de 2015 en plena campaña electoral.

En la interceptación, Uribe Vélez dice: “las llamadas las interceptaron todas y la Fiscalía nos hizo seguimiento a la 70. Yo desde hace muchos días sabía eso, pero no lo había concretado, me están investigando a mí con usted y que interceptado el teléfono. Ósea que esta llamada la están escuchando esos hijueputas”.

Villegas es uno de los señalados, junto con los hermanos Santiago y Álvaro Uribe Vélez, y Santiago Gallón, de supuestamente conformar el Bloque Metro de las Autodefensas. Y, según el auto, habría interferido o intentado manipular a Óscar Monsalve, cuidado de la finca, en la declaración que tenía que dar ante la Corte por este proceso.

En uno de esos audios, Villegas dice: “Esta semana le pego una ayudadita pues, yo estoy por aquí pero subo por ahí martes o miércoles y le pego una ayudadita. (…) No, yo entiendo eso hombre, yo entiendo. Yo le he dicho a usted mil veces güevon, que cuando tenga alguna necesidad o algo me llame”.