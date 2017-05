El Centro Democrático presentó sus precandidatos presidenciales

Cuatro precandidatos y una posible precandidata intervinieron en la Segunda Convención del Partido del Centro Democrático. Todos asumieron con sus palabras las banderas que ha llevado la colectivad bajo el liderazgo del expresidente Álvaro Uribe quien moderó las intervenciones.

María del Rosario Guerra, Iván Duque, Rafael Nieto, Carlos Holmes son los cuatro precandidatos seguros, mientras que Paloma Valencia, que no se quiso sentar en la mesa principal, habló como precandidata pero afirmando que todavía lo está pensando.

Guerra fue la primera en intervenir, destacó el trabajo que se ha hecho, los problemas que tiene el país, y cómo el Centro Democrático, dijo, ha ido un paso adelante en la política.

"El Centro Democrático ya ha empezado a reinventar la política, lo hicimos con las listas cerradas, con el plebiscito, con el acompañamiento a las marchas ciudadanas, con la posición constructiva que hemos hecho en el Congreso (...). Pero en esta difícil coyuntura nos va a exigir más para para reinventar la política con los partidos y es pensar audazmente", dijo.

Duque siguió y afirmó que el reto que ahora se tiene es convertir la indignación en una propuesta par transformar a Colombia.

"Hoy claramente los colombianos estamos indignados. Indigna que se haya relativizado la justicia y que hoy sean los criminales más vulgares de nuestra historia, los que hayan acomado la justicia, ni más ni menos que para diseñarla a la medida de sus pretensiones de impunidad", dijo.

Afirmó que el 7 agosto de 2018 presentarán una reforma constitucional para que el narcotráfico no sea un delito amnistiable.

"Ese mismo día notificaremos a los violentos que ese combustible malsano del terrorismo va a tener toda la contundencia de la Fuerza Pública. Y claro que vamos a hacerle correctivos, y claro que vamos a desmontar todo aquello que no les sirva a los colombianos y que no esté en esos acuerdos", dijo, agregando que no habrá tolerancia con los delitos nuevos que comentan las FARC, como guardar armas o dinero.

Nieto, por su parte, afirmó que se debe llamar a la unión de aquellos que hicieron parte del No, y con todos los que han luchado para que las víctimas estén en el centro y no sean manipuladas por el Gobierno Santos, señalando también la importancia de la protección a la vida y la familia.

"Nada de progresistas en estos temas, vamos a defender la vida y los valores de familia", dijo.

Holmes afirmó que Juan Manuel Santos empezó su traición desde el discurso de posesión, que "castró la democracia" colombiana y quiere imponer un programa de gobierno a los próximos tres presidentes.

"Dejará pues a Colombia sin Constitución, con planes de Gobierno acordados con el terrorismo, sin plata por el derroche y la corrupción, con una justicia que será un tribunal político revanchista. Aquí sí que cabe decir coloquialmente que nos dejó viendo un chispero porque deja un país sin rumbo", dijo.

Mientras que Paloma Valencia afirmó que hay que recuperar los "huevitos", sobre los cuales trabajó el expresidente Uribe y criticó el proceso de paz y la corrupción.

"Si me apoyan con su confianza y su trabajo, yo tendría manos blandas y puras, como diría el presidente Valencia para manejar la cosa pública y el erario público", dijo.

"¡Tenemos con qué!", dijo el expresidente Uribe al terminar las intervenciones, aunque se mencionó que aún habría más candidatos luego de que se solucionen los inconvenientes que tienen, como Óscar Ivan Zuluaga y Luis Alfredo Ramos.

Ahora, el proceso de elección del candidato se irá discutiendo con los precandidatos postulados.