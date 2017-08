El Congreso de las Farc: una victoria rechazada por los presidenciales

Los precandidatos presidenciales no quisieron la foto con las FARC, pues ninguno aceptó la invitación de asistir a su Congreso Nacional 'Por un gobierno de transición para la reconciliación y la paz'. Solamente se hizo presente un representante del movimiento de Clara López.

La invitación la habían hecho desde el día en que anunciaron el Congreso. La intención era escuchar a todos los candidatos para empezar a mirar a quién apoyarán en las presidenciales, y aunque no asistieron ese sigue siendo el objetivo.

"Seremos un partido amplio dispuesto a adelantar todo diálogo político y todo proceso de unidad intentando la identificación de causas y propósitos comunes (...). Ponemos a disposición nuestro acumulado y nuestra experiencia así como nuestras visiones de presente y futuro", dijo Iván Márquez, miembro del Secretariado.

Las FARC, que inician desde hoy una serie de deliberaciones para acordar las bases de su nuevo partido y sus propuestas, que según Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, tienen que ser claras y con miras a la reconciliación, dejaron claro -dadas las posibilidades-, que no se irán con candidato propio para las elecciones presidenciales.

"No aspiramos a liderar, queremos más bien ser parte de una construcción social colectiva que por su propia condición debe ser realmente democrática", dijo Márquez, señalando, sin embargo, lo difícil que está el panorama político para lograr uniones.

"Mientras que unos sectores de derecha y extrema derecha privilegian en el desmonte de los acuerdos de La Habana, otros los de la centro derecha enfocan sus preocupaciones en la lucha contra la corrupción y el crecimiento económico, y unos terceros de amplio espectro popular democrático que enfatizan, en algunos casos, la implementación de los acuerdos y una perspectiva mucho más completa que incluya los acuerdos de paz con el ELN", dijo.

Pero esto no es algo que no esperaban. La falta de asistencia de candidatos es quizás el primer síntoma del difícil camino que emprenden. Su principal obstáculo es que su apoyo sume y no reste, por ello el llamado de paciencia de su máximo líder y el enfoque de llamar a las masas.

"Nada es fácil en el sistema político para nosotros, pero estamos inmersos en él y estamos dispuestos a cambiarlo. Requerimos de cabeza fría y de masas que nos respalden en todos los espacios. Nuestra misión fundamental será ganarlas. Sin ellas el adversario hará lo que quiera con nosotros, sin ellas no podremos cambiar nada", dijo Rodrigo Londoño.

Lo claro, por lo pronto, es que su Congreso es una victoria y la concreción del sueño de Manuel Marulanda.

"Superamos en lo fundamental el obstáculo de la guerra. Celebramos este congreso públicamente y en la capital del país, una victoria impensable años atrás", agregó Londoño.