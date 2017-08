El lío de los baños detrás de las misas del Papa Francisco

Son 31 años los que han transcurrido desde la última visita de un Papa a Colombia. Jorge Mario Bergoglio, conocido como Francisco, será el cuarto máximo representante de la Iglesia Católica en llegar al país y su arribo será el detonante para la alegría de feligreses, comerciantes y empresarios, pero podría significar el calvario para las administraciones y organizadores de las ciudades que visitará, y todo por cuenta del déficit de baños públicos que tendrán los eventos.

Un día después de su llegada a la capital, el 7 de septiembre, está previsto que el Papa haga la misa Campal en el Parque Simón Bolívar. El evento, que congregará a 600.000 personas, es todo un reto logístico para la ciudad y para el organizador Canal Capital, en materia de sanidad.

Al principio se habló de 3.000 baños para la misa en Bogotá, sin embargo, el Idiger y el canal fijaron la cifra requerida en 1.400 baños, e incluso los medios citaron que el total de USP sería de 1.000.

Ahí arranca el problema de insuficiencia. Karleen Kos, directora ejecutiva de la Asociación Internacional de Sanidad Portable (Psai por sus siglas en inglés), señaló que de acuerdo con un estudio conjunto con la Universidad de Missouri por el total de asistentes previsto, y solo contabilizando cuatro horas que dure la misa, se necesitarían 3.102 baños públicos, es decir un faltante de más de 1.700 unidades.

Este número subiría si el evento se extendiera a seis horas, ya que debería haber 4.572 USP, contando que no haya servicio de bombeo.

A esto se suma que dentro de la industria se está hablando que los organizadores no llegarán a la meta fijada y que a la fecha no se han firmado algunos contratos con el precio final. Carlos Gómez, representante legal de Bañomóvil, dijo a LR que “no llegarán 1.000 baños, cantidad inferior para este tipo de eventos. Ofrecimos 190 unidades pero a la fecha no se ha firmado el contrato”.

En Canal Capital afirman que la contratación del servicio fue directa con “muchas empresas” para tener 1.400 baños y los proveedores de los servicios de limpieza. Para esa misa campal se pagará el servicio de cada baño por cuatro días a $280.000.

“Sobre el tema de baños portátiles se presentó que no existe el número ideal en la ciudad porque este es un hecho particular, y nosotros lo que hicimos fue reunir a todas las empresas que tuvieran baños a nivel distrital y hasta nacional. Puntualmente tuvimos dificultades con dos o tres empresas porque hubo un poco de especulación de precios y la negociación ha sido compleja, pero afortunadamente con la mayoría de las empresas se llegó a un acuerdo con las condiciones especiales del evento y ya se están firmando contratos”, dijo Asprilla.

Además, agregó que la tarifa ofrecida está acorde al mercado, lo que había molestado a algunas empresas, pero que no impidió que ya se firmaran contratos. Entre las firmas que dijo que ya tenían acuerdo están Combi, Conti y Bañomóvil, la misma que no había cerrado un contrato al momento de esta edición.

Un empresario de la capital, que participó en el proceso, y que pidió la reserva de su nombre, señaló que el pasado viernes los organizadores estaban “coaccionando a los empresarios que tienen otros contratos con el Distrito para aceptar una oferta que no me da para compensar una inversión de US$100.000 que hice para este evento. Los precios que ofertaron son de baños viejos”.

Pero el problema no acaba ahí. Según los comerciantes, en este momento Bogotá no tiene más de 400 baños y ahí el déficit aumentaría a más de 2.500 USP. Sin embargo, Asprilla dijo a este diario que a la fecha tienen contratadas 800 unidades y lograrán la meta, que es “acorde a las referencias internacionales”.

Esta situación que se vive en la capital pone un manto de duda sobre el resto de ciudades donde habrá misas campales. La eucaristía del Papa en Villavicencio está programada para 400.000 feligreses que no encontrarían los baños suficientes para hacer sus necesidades, pues allí piden 1.040 baños, requerirían otros 1.000, y dicen que solo hay 300. Hugo Moreno, gerente técnico de Soluciones América, refutó esto y comentó que se valieron de otras ciudades, pero Villavicencio confirmó la totalidad de los baños”.

El 9 de septiembre, Medellín recibirá a Francisco en el Aeropuerto Enrique Olaya Herrera, y los organizadores quieren poner 1.000 baños para 800.000 personas. Esto generaría un déficit de más de 3.000 USP teniendo en cuenta las cuatro horas de duración del evento.

Allí un empresario que pidió la reserva de su nombre dijo que se superará esa franja horaria y el faltante aumentará, a pesar de que ya hay acuerdos firmados. Sin embargo, hay quienes dicen que tampoco superarán la meta de 400 baños.

El caso de Cartagena es aún más alarmante porque empresarios dijeron que la Corporación de Turismo de Cartagena de Indias licitó tarde a través de un contrato en busca de un solo operador logístico que prestara el servicio de 1.050 baños; cifra que, de llegarse a congregar una multitud de entre 280.000 y 300.000 personas, generaría un déficit de 500 unidades. En ese Distrito Turístico, hubo un empresario que señaló a LR que la licitación podría declararse desierta y que no hay más de 200 USP.

Allí, Arturo Garay, dueño de Maken, está preocupado por los tiempos, pero dijo estar “preparado” para la misa, algo que también debe preocupar a los organizadores porque una crisis sanitaria no es lejana.

EN EL PAÍS NO HAY MÁS DE 12.000 USP

De acuerdo con los empresarios que quisieron contar la problemática sanitaria que generaría la visita del Papa Francisco, en el país hay entre 10.000 y 12.000 unidades sanitarias portátiles. Además, calculan que el sector mueve entre $40.000 millones y $60.000 millones a partir de 100 empresas, de las que 85% corresponde a pequeñas firmas. Todos concuerdan en que el MinAmbiente y las autoridades no han creado una normativa férrea que restrinja la posibilidad de hacer eventos masivos con pocos baños móviles.